Tizenegy találat Máriakálnokon - A megyei másod- és harmadosztály összes hétvégi eredménye - fotókkal

A bajnokság állása:

1. Sokorópátka 2 2 0 0 10 - 3 6 2. Tényő 3 2 0 1 11 - 7 6 3. Pér 2 1 0 1 14 - 12 3 4. Csikvánd 2 1 0 1 6 - 4 3 5. B.-szentlászló 1 1 0 0 3 - 1 3 6. Gyömöre 1 0 0 1 0 - 3 0 7. Töltéstava 1 0 0 1 0 - 6 0 8. V.-varsány 2 0 0 2 8 - 16 0

Vármegyei III. osztály Győri B csoport

Enese–Kóny 5–0 (3–0). Gsz.: Takács R., Nagy M., Kovács Á., Kiss M., Tejfel.

Győrsövényház–Rábaszentmihály 4–2 (2–2). Gsz.: Juhász E. (2), Szabó D. (2), ill. Bedő, Rebenek.

Győr Sharks–Győrság 3–1 (2–1). Gsz.: Váli Zs. (2), Ziegler, ill. Róth B.

Bajcs–Győrújbarát II 1–8 (0–5). Gsz.: Oross, ill. Tóth M. (5), Sallai (2), Csenkei.

Börcs II–Bágyogszovát 1–7 (0–4). Gsz.: Nagy D., ill. Szabó Zs. (3), Kovács R., Benszki K., Terdik, Benszki B.

Nagyszentjános–DAC 19712 2–10 (0–5). Gsz.: Molnár, Horváth M., ill. Perfetto (3), Rózsavölgyi (2), Besenyei (2), Madár, Makkos, Bata.

Pázmándfalu–Rábapatona 0–4 (0–2). Gsz.: László M., Meicz, Pápai, Varga M.

A bajnokság állása:

1. DAC 1912 2 2 0 0 26 - 2 6 2. Bágyogszovát 2 2 0 0 22 - 3 6 3. Enese 2 2 0 0 8 - 1 6 4. Győrsövényház 2 2 0 0 7 - 4 6 5. Abda II 1 1 0 0 10 - 0 3 6. Győrújbarát II 1 1 0 0 8 - 1 3 7. R.-szentmihály 2 1 0 1 7 - 4 3 8. Rábapatona 2 1 0 1 5 - 3 3 9. Győrság 2 1 0 1 3 - 4 3 10. Győr Sharks 2 1 0 1 3 - 6 3 11. Kóny 2 0 0 2 2 - 8 0 12. Bajcs 2 0 0 2 2 - 10 0 13. Börcs II 2 0 0 2 1 - 17 0 14. Pázmándfalu 2 0 0 2 0 - 20 0 15. Nagyszentjános 2 0 0 2 4 - 25 0

Vármegyei III. osztály Mosonmagyaróvári csoport

Mosonszentmiklós II–Öttevény 6–1 (3–0). Gsz.: Rómer (2), Molnár B., Varga I., Finta B., Szabó Z., ill. Nagy L.

Károlyháza–Solar CT-Mecsér 1–4 (0–2). Gsz.: Cseh, ill. Forgács (2), Csaplár (2).

Hotel Lajta Park–MITE II 7–2 (3–2). Gsz.: Újvári (2), Horváth R. (2), Bak, Kovács P., Molnár L., ill. Berta, Borbély.

Püski–Bódi Trans-Mosonszolnok 10–1 (7–1). Gsz.: Ásványi R. (3), Czafik K. (2), Czafik B. (2), Ásványi L., Zsebedics, Markó, ill. Glázer.

Győrzámoly–Bezenye 8–1 (4–1). Gsz.: Czetti (6), Beraxa, Ciuca, ill. Belovic.

Dunaszeg–Dunasziget 3–1 (2–0). Gsz.: Nyúl M. (2), Erdélyi, ill. Kónyi.

Dunaszentpál–Lajtaszig-Darnó-Zseli 3–0 (1–0). Gsz.: Szigethy A., Tóth F., Mashali.

Győrladamér–Halászi 0–8 (0–5). Gsz.: Fördős (5), Varga D. (3).

A bajnokság állása:

1. Püski 2 2 0 0 16 - 1 6 2. Győrzámoly 2 2 0 0 13 - 3 6 3. Mecsér 2 2 0 0 10 - 3 6 4. M.-miklós II 2 2 0 0 9 - 3 6 5. Dunaszeg 2 2 0 0 7 - 3 6 6. Halászi 2 1 0 1 10 - 4 3 7. Dunaszentpál 2 1 0 1 6 - 4 3 8. Hotel Lajta P. 2 1 0 1 9 - 8 3 9. Dunasziget 2 1 0 1 5 - 6 3 10. Győrladamér 2 1 0 1 4 - 11 3 11. Károlyháza 1 0 0 1 1 - 4 0 12. Darnó-Zseli 1 0 0 1 0 - 3 0 13. Bezenye 2 0 0 2 4 - 12 0 14. Öttevény 2 0 0 2 3 - 11 0 15. M.-szolnok 2 0 0 2 3 - 13 0 16. MITE II 2 0 0 2 2 - 13 0

Vármegyei III. osztály Soproni A csoport

Mihályi–Kisfalud 3–0 (0–0). Gsz.: Misák, Ács, Tóth B.

Osli–Csapod 3–0 (1–0). Gsz.: Kéri, Mészáros, Szarka.

Jobaháza–Ágfalva 2–0 (0–0). Gsz.: Heiner, Gálik.

Vág–Egyed 3–1 (2–0). Gsz.: Szabó B. (2), Pető, ill. Zsirai.

A Fertőrákos–Markotabödöge mérkőzést november 16-án rendezik.

A bajnokság állása:

1. Osli 2 2 0 0 10 - 1 6 2. Mihályi 1 1 0 0 3 - 0 3 3. Vág 1 1 0 0 3 - 1 3 4. Fertőrákos 1 1 0 0 5 - 4 3 5. Jobaháza 2 1 0 1 3 - 2 3 6. M.-bödöge 1 1 0 0 2 - 1 3 7. Csapod 2 1 0 1 2 - 4 3 8. Ágfalva 1 0 0 1 0 - 2 0 9. Egyed 2 0 0 2 5 - 8 0 10. Kisfalud 2 0 0 2 1 - 5 0 11. Egyházasfalu 1 0 0 1 1 - 7 0

Vármegyei III. osztály Soproni B csoport

Rábakecöl–FIT Fertpart-Hegykő 0–3 (0–3). Gsz.: Menyhárt (2), Kóczán.

Zsira–Rajczi Beton-Fertőszentmiklós II 2–3 (0–1). Gsz.: Szalai Á. (2), ill. Vágusz, Fekete, Tar.

Harka–Babót 3–4 (1–3). Gsz.: Turner, Vecsei, Horváth P., ill. Ács (2), Locsmándi, Horváth Á.

Nagylózs–Pusztacsalád 6–0 (4–0). Gsz.: Németh Cs. (3), Horváth K., Németh P., Tóth B.

Tercia-Fertőendréd–Fertőd 6–0 (3–0). Gsz.: Dunajski (4), Soós, Tóth B.

Répcevis–Himod 3–8 (1–3). Gsz.: Lukács M. (3), ill. Vellner (5), Tóth (2), Milkovics.

A Balf–Újkér találkozót november 30-án rendezik.

A bajnokság állása:

1. Nagylózs 2 2 0 0 9 - 0 6 2. Fertőendréd 2 2 0 0 8 - 1 6 3. Himod 1 1 0 0 8 - 3 3 4. Hegykő 1 1 0 0 3 - 0 3 5. Babót 1 1 0 0 4 - 3 3 6. F.-miklós II 1 1 0 0 3 - 2 3 7. Balf 0 0 0 0 0 - 0 0 8. Újkér 0 0 0 0 0 - 0 0 9. Harka 1 0 0 1 3 - 4 0 10. Zsira 1 0 0 1 2 - 3 0 11. Rábakecöl 1 0 0 1 0 - 3 0 12. S.-horpács 1 0 0 1 0 - 3 0 13. Répcevis 1 0 0 1 3 - 8 0 14. Fertőd 1 0 0 1 0 - 6 0 15. Pusztacsalád 2 0 0 2 1 - 8 0

Tudósítók: Herm László, Éliás Ferenc, Bősze Gyula, Funtek János, Tóth Zoltán, Szalai András.