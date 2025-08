A téti származású játékos Ciprusra igazolt

A lengyel másodosztályú bajnokságban szereplő Wisla Kraków saját hivatalos oldalán jelentette be, hogy Kiss Tamás távozik, az Anorthoszisz pedig a magyar szélső érkezéséről számolt be. az Anorthoszisz szerdán bejelentett 17(!) érkezője között ő is ott van, egy plusz egy évre írt alá.

Kiss Tamás Téten nevelkedett, majd 2011-ben került Szombathelyre, az Illés Akadémiára. Itthon a Haladás, a Puskás Akadémia, a Diósgyőr és az Újpest csapatában játszott.

Kétszer szerepelt a magyar válogatottban.