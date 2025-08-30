augusztus 30., szombat

Megyei foci

1 órája

Tarolt a Mezőörs, 60 perc után „kivégezték” a Koroncót

Címkék#megyei foci#Vármegyei I#Mezőörs#Koroncó#labdarúgás#Kapuvár

Öt találkozót rendeztek szombaton a vármegyei I. osztály 4. fordulójában.

Tarolt a Mezőörs, 60 perc után „kivégezték” a Koroncót

Mezőörs–Abda-VVFK Bau 6–0 (3–0)
RMezőörs, 150 néző. V.: Csirke.
Mezőörs: Germán M. Pankotai, Tóth L. (Böcskey), Wágenhoffer, Végh T., Vörös Torma (Venczel), Kerékgyártó, Nagy K., Nagy P. (Proceller), Vári (Szántó), Deákovits (Szabó L.). Edző: Germán Ferenc.
Abda: Csáktornyai Dénes, Virág (Mórocz), Domján, Maidics (Tóth E.), Jász, Babayigit, Vajda M., Nyári (Kráz), Kovács B. (Winkler), Balogh L. Edző: Szücs Gergely.
Gsz.: Kerékgyártó (10.), Vári (28.), Wáenhoffer (34.), Nagy K. (51.), Végh T. (84.), Szabó L. (87.), ill
1. p: Torma labdaszerzese után Nagy K. tisztán tudott kapura lőni, de centikkel mellé szállt a lövése.
6. p: Kerékgyártó indult meg a bal oldalon, pontos beadása Várit találta meg, aki kevéssel fejelt a kapu fölé. 
8. p: Ismét Kerékgyártó adott be a bal szélről, Torma fejesét azonban bravúrral védte a vendégek hálóőre.
9. p: Csáktornyai adta el a labdát, amit Vári készített le Nagy elé, aki kapura lőtt, Csáktornyai hárított ugyan, de a kipattanót Kerékgyártó a hálóba továbbított. 10.
15. p: Hazai labdavesztés után Maidics került helyzetbe de Germán nagyot hárított.
20. p: Vári labdaszerzese után, ziccerbe került a hazai játékos, de lövését Csáktornyai bravúrral védte.
26. p: Vörös Tormát buktatták a 16-oson belül. A büntetőt Vári értékesítette. 20.
32. p: Hazai bedobás után Vörös Torma lött kapura, de a vendégek kapusa hatalmasat védett.
33. p: Nagy P. szögletét követően Wágenhoffer csúsztatott a hosszú sarokba. 30.
50. p: Nagy K. átlövésből talált a vendégek kapujába. 40.
83. p: Kerékgyrtó szöglete után Végh fejelt a hálóba. 50.
86. p: A szépen végigvitt hazai támadás végén Szabó L. állította be a végeredményt. 60.
90. p: A vendégek kontratámadásukat veszélyes lövéssel tudták befejezni, de Germán fogta a lövést. 
Igazi fociidőben, jó talajú pályán csaptak össze a felek. A hazai csapat az első perctől kezdve dominált és rendre alakított ki helyzeteket,  így hamar el is dőlt a három pont sorsa. A második játékrészben ugyan szervezetten védekezett a vendegegyüttes, de így is több veszélyes akciót alakított ki a Mezőörs, amely ilyenkülönbsággel is megérdemelten tartotta otthon a három pontot.
Jók: Wágenhoffer, Kerékgyártó Á., Nagy K., Végh T., ill. Csáktornyai.
Germán Ferenc: Helyenként jó játékkal, a mezőnyben kultúráltan játszó vendegcsapattal szemben megérdemelt győzelmet arattunk.
Szücs Gergely: – Gratulálunk a Mezőörsek, mielőbbi felépülést kívánunk az ifijátékosunknak.
Bohner Roland

Fertőszentmiklós–Gyirmót FC Győr II 0–3 (0–1)
Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Csávás.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P. (Fekete M.), Csányi, Csikai, Reichstetter (Módos), Majoros, Golnerits (Ábrahám), Maródi (Fodróczy), Török D.. Edző: Rozmán László.
Gyirmót II: Kecskés - Virág, Rozs (Árpási B.), Priskin, Árpási K. (Kövi), Pázmány (Nyírjei), Lázár (Szemeti), Szecsődi, Marlen, Neskov O. (Neskov M.), Lengyel. Edző: Koltai Tamás.
Gsz.: Marlen (20.), Priskin (53.), Lázár (79.).
Jók: Halász G., Bognár-Barzsó, Majoros, Csányi, ill. Priskin, Lázár. 
Rozmán László: – Gyors, lendületes csapat ellen, szervezetten, jól álltunk bele a mérkőzésbe, amire a későbiekben lehet majd építkezni.
Koltai Tamás: – Nem volt mindig pontos a játékunk az ellenfél térfelén, volt, hogy rossz döntéseket hoztunk, de az eredmény reális. Sok sikert a Fertőszentmiklósnak.
Tóth István

Kapuvár–Koroncó 2–0 (0–0)
Kapuvár, 400 néző. V.: Pintér.
Kapuvár: Dénes – Kelemen M., Szücs A., Kalmár D., Matetits (Horváth K.), Varga T., Purt, Fekete M. (Kapa Márkó), Schillinger (Farkas Z.), Horváth A., (Kapui), Árki (Németh B.). Edző: Varga Péter.
Koroncó: Kokas – Molnár M., Csete (Mayer), Présinger, Bieder (Bodó), Lampert (Benecz), Zámbó, Görcs, Horváth D., Molnár T., Horváth D. (Hajdú). Játékos-edző: Bieder Gábor.
Gsz.: Fekete M. (52.), Farkas Z. (85.).
Kiállva: Szücs A. (58.), ill. Molnár T. (75.).
Mindkét csapat visszafogottan kezdte a mérkőzést, de a játérész végére kapuvári meddő fölény alakult ki. A második félidőben ritmust váltott a Kapuvár, egy szép akciót követően a hazai csapat megszerezte a vezetést. Néhány perccel később mindkét csapat tíz emberre fogyatkozott. A vége előtt nem sokkal egy pontrúgás után Farkas állította be a 2-0-s végeredményt.
Jók: Varga T., Fekete M., Kelemen M., Farkas Z., ill. Molnár M., Molnár T.
Varga Péter: – Nehéz mérkőzés volt, Gábor barátom remekül megszervezte a csapatát, így nagyon értékes győzelmet szereztünk. A cseréink sokat lendítettek a játékunkon, de ez így is van rendjén.
Bieder Gábor: – Gratulálok a kapuvári csapatnak. A saját játékunk ült vagy jó hatvan percig, de sajnos a végén „kivégeztek” minket. Ettől függetlenül voltak biztató jelei és teljesítményünknek.
Debreczeni Csaba

Győrújbarát–Győrújfalu 5–0 (2–0)
Részletek később!

Csorna–Credobus Tehetségközpont 2–1 (1–0)
Részletek később!

A bajnokság állása:

1.Győrújbarát431011 - 010
2.Mezőörs330024 - 29
3.Gyirmót II330011 - 19
4.Csorna430110 - 79
5.Kapuvár32108 - 17
6.Bácsa32108 - 37
7.Ménfőcsanak31116 - 64
8.Abda41037 - 123
9.Gönyű31023 - 83
10.Győrújfalu31024 - 133
11.Koroncó30122 - 51
12.M.-óvár II40135 - 171
13.F.-szentmiklós40040 - 100
14.Vitnyéd20022 - 160

A további program, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Üstökös FC Bácsa, Ménfőcsanak–Vitnyéd, 17 óra.

 

