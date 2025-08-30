Tarolt a Mezőörs, 60 perc után „kivégezték” a Koroncót

Fertőszentmiklós–Gyirmót FC Győr II 0–3 (0–1)

Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Csávás.

Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P. (Fekete M.), Csányi, Csikai, Reichstetter (Módos), Majoros, Golnerits (Ábrahám), Maródi (Fodróczy), Török D.. Edző: Rozmán László.

Gyirmót II: Kecskés - Virág, Rozs (Árpási B.), Priskin, Árpási K. (Kövi), Pázmány (Nyírjei), Lázár (Szemeti), Szecsődi, Marlen, Neskov O. (Neskov M.), Lengyel. Edző: Koltai Tamás.

Gsz.: Marlen (20.), Priskin (53.), Lázár (79.).

Jók: Halász G., Bognár-Barzsó, Majoros, Csányi, ill. Priskin, Lázár.

Rozmán László: – Gyors, lendületes csapat ellen, szervezetten, jól álltunk bele a mérkőzésbe, amire a későbiekben lehet majd építkezni.

Koltai Tamás: – Nem volt mindig pontos a játékunk az ellenfél térfelén, volt, hogy rossz döntéseket hoztunk, de az eredmény reális. Sok sikert a Fertőszentmiklósnak.

Tóth István

Kapuvár–Koroncó 2–0 (0–0)

Kapuvár, 400 néző. V.: Pintér.

Kapuvár: Dénes – Kelemen M., Szücs A., Kalmár D., Matetits (Horváth K.), Varga T., Purt, Fekete M. (Kapa Márkó), Schillinger (Farkas Z.), Horváth A., (Kapui), Árki (Németh B.). Edző: Varga Péter.

Koroncó: Kokas – Molnár M., Csete (Mayer), Présinger, Bieder (Bodó), Lampert (Benecz), Zámbó, Görcs, Horváth D., Molnár T., Horváth D. (Hajdú). Játékos-edző: Bieder Gábor.

Gsz.: Fekete M. (52.), Farkas Z. (85.).

Kiállva: Szücs A. (58.), ill. Molnár T. (75.).

Mindkét csapat visszafogottan kezdte a mérkőzést, de a játérész végére kapuvári meddő fölény alakult ki. A második félidőben ritmust váltott a Kapuvár, egy szép akciót követően a hazai csapat megszerezte a vezetést. Néhány perccel később mindkét csapat tíz emberre fogyatkozott. A vége előtt nem sokkal egy pontrúgás után Farkas állította be a 2-0-s végeredményt.

Jók: Varga T., Fekete M., Kelemen M., Farkas Z., ill. Molnár M., Molnár T.

Varga Péter: – Nehéz mérkőzés volt, Gábor barátom remekül megszervezte a csapatát, így nagyon értékes győzelmet szereztünk. A cseréink sokat lendítettek a játékunkon, de ez így is van rendjén.

Bieder Gábor: – Gratulálok a kapuvári csapatnak. A saját játékunk ült vagy jó hatvan percig, de sajnos a végén „kivégeztek” minket. Ettől függetlenül voltak biztató jelei és teljesítményünknek.

Debreczeni Csaba