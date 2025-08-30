augusztus 30., szombat

Megyei foci

1 órája

Tarolt a Mezőörs, rangadót nyert a Kapuvár

Címkék#megyei foci#Vármegyei I#Mezőörs#Koroncó#labdarúgás#Kapuvár

Öt találkozót rendeztek szombaton a vármegyei I. osztály 4. fordulójában.

Tarolt a Mezőörs, rangadót nyert a Kapuvár

Fertőszentmiklós–Gyirmót FC Győr II 0–3 (0–1)
Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Csávás.
Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P. (Fekete M.), Csányi, Csikai, Reichstetter (Módos), Majoros, Golnerits (Ábrahám), Maródi (Fodróczy), Török D.. Edző: Rozmán László.
Gyirmót II: Kecskés - Virág, Rozs (Árpási B.), Priskin, Árpási K. (Kövi), Pázmány (Nyírjei), Lázár (Szemeti), Szecsődi, Marlen, Neskov O. (Neskov M.), Lengyel. Edző: Koltai Tamás.
Gsz.: Marlen (20.), Priskin (53.), Lázár (79.).
Jók: Halász G., Bognár-Barzsó, Majoros, Csányi, ill. Priskin, Lázár. 
Rozmán László: – Gyors, lendületes csapat ellen, szervezetten, jól álltunk bele a mérkőzésbe, amire a későbiekben lehet majd építkezni.
Koltai Tamás: – Nem volt mindig pontos a játékunk az ellenfél térfelén, volt, hogy rossz döntéseket hoztunk, de az eredmény reális. Sok sikert a Fertőszentmiklósnak.
Tóth István

Kapuvár–Koroncó 2–0 (0–0)
Részletek később!

Mezőörs–Abda-VVFK Bau 6–0 (3–0)
Részletek később!

Győrújbarát–Győrújfalu 5–0 (2–0)
Részletek később!

Csorna–Credobus Tehetségközpont, 18 óra.

A további program, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Üstökös FC Bácsa, Ménfőcsanak–Vitnyéd, 17 óra.

 

