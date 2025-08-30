Tarolt a Mezőörs, rangadót nyert a Kapuvár

Fertőszentmiklós–Gyirmót FC Győr II 0–3 (0–1)

Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Csávás.

Fertőszentmiklós: Kovács Á. – Bognár-Barzsó, Halász G., Németh P. (Fekete M.), Csányi, Csikai, Reichstetter (Módos), Majoros, Golnerits (Ábrahám), Maródi (Fodróczy), Török D.. Edző: Rozmán László.

Gyirmót II: Kecskés - Virág, Rozs (Árpási B.), Priskin, Árpási K. (Kövi), Pázmány (Nyírjei), Lázár (Szemeti), Szecsődi, Marlen, Neskov O. (Neskov M.), Lengyel. Edző: Koltai Tamás.

Gsz.: Marlen (20.), Priskin (53.), Lázár (79.).

Jók: Halász G., Bognár-Barzsó, Majoros, Csányi, ill. Priskin, Lázár.

Rozmán László: – Gyors, lendületes csapat ellen, szervezetten, jól álltunk bele a mérkőzésbe, amire a későbiekben lehet majd építkezni.

Koltai Tamás: – Nem volt mindig pontos a játékunk az ellenfél térfelén, volt, hogy rossz döntéseket hoztunk, de az eredmény reális. Sok sikert a Fertőszentmiklósnak.

Tóth István

Kapuvár–Koroncó 2–0 (0–0)

Részletek később!

Mezőörs–Abda-VVFK Bau 6–0 (3–0)

Részletek később!

Győrújbarát–Győrújfalu 5–0 (2–0)

Részletek később!

Csorna–Credobus Tehetségközpont, 18 óra.

A további program, vasárnap: Wiesbauer-Gönyű–Üstökös FC Bácsa, Ménfőcsanak–Vitnyéd, 17 óra.