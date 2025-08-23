Szoros meccsen nyert a Gyirmót, a 95. percben kapott góllal esett ki a Kapuvár - videókkal

A legnagyobb várakozás talán a két csoportrivális összecsapását előzte meg, az NB III-ban éllovas Gyirmót ugyanis a szintén harmadosztályú, s az Északnyugati csoportban szereplő Mosonmagyaróvárhoz látogatott. Alaposan megnehezítette a szervezetten, lelkesen játszó hazai együttes a vendégek dolgát, akiknek azért így is több nagyobb gólszerzési lehetőségük adódott, s ezek közül a hajrában egyet ki is használtak.

Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr 0–1 (0–0)

Nagy csatát, és végül vendégsikert hozott a kupamérkőzés Mosonmagyaróváron.

A Kapuvár a magasabb osztályú, és ott kiváló formát mutató Dorogot fogadta. A hazaiak kiválóan tartották magukat, s már szinte mindenki elkönyvelte a hosszabbítást, amikor a vendégek a 95. percben megszerezték a továbbjutást érő találatot.

Inretech-Kapuvár–Dorogi FC 0–1 (0–0)

Kapuvár, 500 néző. V.: Jakab.

Kapuvár: Dénes – Szücs A., Kelemen M., Kalmár D., Matetits (Árki), Kapa Martin (Horváth A.), Farkas Z., Varga T., Purt, Fekete M. (Horváth K.), Schillinger D. Edző: Varga Péter.

Dorog: Tóth G. – Forgó, Erdei (Koman), Erdey (Horváth), Pusztai, Klausz (Barczi), Hoszpodár, Farkas G. (Nagy K.), Balla (Benkő), Gula, Hadnagy. Edző: Nikházi Márk.

Gsz.: Gula (95).

A vendégek az első perctől kezdve kezükbe vették az irányítást és nyomás alá helyezték a hazai csapatot. Az első nagy helyzet mégis a dorogi kapu előtt adódott, ezt követően azonban folyamatosan növelte a nyomást a vendégcsapat, amelynek a félidő végére több helyzetet is sikerült kialakítania. A második játékrészben a csapatok folyamatosan növelték a tempót, ennek eredményeképpen mindkét oldalon alakultak ki helyzetek, végül a ráadás utolsó percében a Dorog megszerezte a győztes gólt.

Jók: egész csapat, ill. Tóth G.

Varga Péter: – Az új szürke mezünkben fényes teljesítményt nyújtottunk. Én csalódott vagyok, de a játékosaim nem lehetnek azok, mert kitűnő mérkőzést játszottak. Gratulálok a Dorognak.

Debreczeni Csaba

A megyei II. osztályban szereplő bőnyiek már így is történelmük legnagyobb sikerét érték el, azzal, hogy továbbjutottak a második fordulóba az országos főtáblán. Ezúttal már egy magasabb osztályú gárda, a Fejér megyei I. osztályban vitézkedő Mór volt az ellenfél. Az összecsapáson a bőnyiek szereztek vezetést, de gyorsan jött a válasz, majd a vendégvezetés. Szünet után még két góllal növelte előnyét a vendégcsapat, amivel el is dőlt a továbbjutás.