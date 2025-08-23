augusztus 23., szombat

Magyar Kupa

58 perce

Szoros meccsen nyert a Gyirmót, a 95. percben kapott góllal esett ki a Kapuvár - videókkal

Címkék#Magyar Kupa#Gyirmót FC Győr#Credobus Mosonmagyaróvár#labdarúgás#Kapuvár

Szombaton három vármegyei érdekeltségű találkozót játszottak a MOL Magyar Kupa 2. fordulójában.

A legnagyobb várakozás talán a két csoportrivális összecsapását előzte meg, az NB III-ban éllovas Gyirmót ugyanis a szintén harmadosztályú, s az Északnyugati csoportban szereplő Mosonmagyaróvárhoz látogatott. Alaposan megnehezítette a szervezetten, lelkesen játszó hazai együttes a vendégek dolgát, akiknek azért így is több nagyobb gólszerzési lehetőségük adódott, s ezek közül a hajrában egyet ki is használtak.

Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr 0–1 (0–0)
Részletek később!

Nagy csatát, és végül vendégsikert hozott a kupamérkőzés Mosonmagyaróváron.
Fotó: gyirmotfc.hu

A mérkőzés felvétele (forrás: Gyirmót FC):

A Kapuvár a magasabb osztályú, és ott kiváló formát mutató Dorogot fogadta. A hazaiak kiválóan tartották magukat, s már szinte mindenki elkönyvelte a hosszabbítást, amikor a vendégek a 95. percben megszerezték a továbbjutást érő találatot.

Inretech-Kapuvár–Dorogi FC 0–1 (0–0)
Kapuvár, 500 néző. V.: Jakab.
Kapuvár: Dénes – Szücs A., Kelemen M., Kalmár D., Matetits (Árki), Kapa Martin (Horváth A.), Farkas Z., Varga T., Purt, Fekete M. (Horváth K.), Schillinger D. Edző: Varga Péter.
Dorog: Tóth G. – Forgó, Erdei (Koman), Erdey (Horváth), Pusztai, Klausz (Barczi), Hoszpodár, Farkas G. (Nagy K.), Balla (Benkő), Gula, Hadnagy. Edző: Nikházi Márk.
Gsz.: Gula (95).
A vendégek az első perctől kezdve kezükbe vették az irányítást és nyomás alá helyezték a hazai csapatot. Az első nagy helyzet mégis a dorogi kapu előtt adódott, ezt követően azonban folyamatosan növelte a nyomást a vendégcsapat, amelynek a félidő végére több helyzetet is sikerült kialakítania. A második játékrészben a csapatok folyamatosan növelték a tempót, ennek eredményeképpen mindkét oldalon alakultak ki helyzetek, végül a ráadás utolsó percében a Dorog megszerezte a győztes gólt.
Jók: egész csapat, ill. Tóth G.
Varga Péter: – Az új szürke mezünkben fényes teljesítményt nyújtottunk. Én csalódott vagyok, de a játékosaim nem lehetnek azok, mert kitűnő mérkőzést játszottak. Gratulálok a Dorognak.
Debreczeni Csaba

A mérkőzés felvétele (forrás: Rábaköz.hu):

A megyei II. osztályban szereplő bőnyiek már így is történelmük legnagyobb sikerét érték el, azzal, hogy továbbjutottak a második fordulóba az országos főtáblán. Ezúttal már egy magasabb osztályú gárda, a Fejér megyei I. osztályban vitézkedő Mór volt az ellenfél. Az összecsapáson a bőnyiek szereztek vezetést, de gyorsan jött a válasz, majd a vendégvezetés. Szünet után még két góllal növelte előnyét a vendégcsapat, amivel el is dőlt a továbbjutás.

Bőny–Mór 2–4 (1–2)
Bőny, 150 néző. V.: Pázsi M.
Bőny: Novák – Pataki (Kálóczi Á.), Varga L., Bognár (Schultz), Füredi, Mógor, Kreicz (Zobák), Sebők, Forgó (Virág), Kelemen (Kálóczi I.), Szabó P. Edző: Zobák Csaba.
Mór: Zámbó – Végvári, Rózsa, Kocsis G., Kocsis D. (Tetzl), Hajdu (Szekeres), Varga B., Sötét, Mészáros (Loi), Lehota V. (Szabó K.), Lehota R. (Paulik). Edző: Tar Bálint.
Gsz.: Szabó P. (25.), Mógor D. (68.), ill. Végvári (27.), Kocsis D. (38.), Rózsa (47.), Hajdu (53.).
A hazaiak nagyon készültek a  mérkőzésre, kontrákra építettek, az első félidőben egyenlő partnerei voltak a vendégcsapatnak. A második félidőben  elfáradtak a hazaiak, akik így is végig küzdötték a mérkőzést.
Jók: Szabó P., Mógor, Varga, Kelemen, ill. mindenki.
Zobák Csaba: – Megnehezítettük az esélyesebb Mór dolgát, csapatként jól működtünk, viszont ilyen gyerekes gólokat nem kaphatunk a jövőben. Gratulálok a móriaknak.
Tar Bálint: – Igyekezetünk már az első játékrésznem is vezetéhez jutni, a pontrúgásokra nagy hangsúlyt fektettünk. A második félidőben már kijött a két csapat közti osztálykülönbség. Nagyon nagy elismerés és tisztelet jár a Bőny csapatának, de gratulálok a saját csapatomnaknak is.
Zobák Csaba

Vasárnap rendezik: Mezőörs–Szombathelyi Haladás, 16. 30 óra

 

