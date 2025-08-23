Szoros meccsen nyert a Gyirmót, a 95. percben kapott góllal esett ki a Kapuvár - videókkal

A legnagyobb várakozás talán a két csoportrivális összecsapását előzte meg, az NB III-ban éllovas Gyirmót ugyanis a szintén harmadosztályú, s az Északnyugati csoportban szereplő Mosonmagyaróvárhoz látogatott. Alaposan megnehezítette a szervezetten, lelkesen játszó hazai együttes a vendégek dolgát, akiknek azért így is több nagyobb gólszerzési lehetőségük adódott, s ezek közül a hajrában egyet ki is használtak.

Nagy csatát, és végül vendégsikert hozott a kupamérkőzés Mosonmagyaróváron.

Fotó: gyirmotfc.hu

Credobus Mosonmagyaróvár–Gyirmót FC Győr 0–1 (0–0)

Mosonmagyaróvár, 350 néző. V.: Sipos T.

Mosonmagyaróvár: Molnár M. – Simita, Vágó G., Czingáber, Tullner, Pongrácz (Buglyó, 82.), Papp M. (Gera, 60.), Gáncs, Kövesdi (Sipos B., 33.), Erdei, Illés. Edző: Gyürki Gergely.

Gyirmót: Kecskés – Szegi (Nagy T., 75.), Hudák D., Lányi, Hajdú, Madarász, Kiss N., Iván (Miknyóczki, 75.), Rácz (Tömösvári, 75.), Kicsun, Szarka (Hudák M., 78.). Edző: Weitner Ádám.

Gsz.: Hudák D. (76.).

A találkozó összképe alapján megérdemelten jutott a Gyirmót tovább, és várhatja a harmadik forduló sorsolását.

Gyürki Gergely: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk, hiszen egyik csapat sem adta könnyen a bőrét. A fizikalitás jellemezte a meccset, a sok párharc dominált. Amit bánok, hogy ismét olyan szituációból kaptunk gólt, amit hetek óta nem tudunk kontrollálni, s ezen nagyon sürgősen változtatnunk kell.

Weitner Ádám: – Ilyen mérkőzésre számítottunk előzetesen is. Végig uraltuk a játékot, helyzeteket alakítottunk ki, mellette volt két kapufánk is. Az első félidőben nem tudtuk áttörni a hazaiak mély védekezését, szünet után rákapcsoltunk, és csak idő kérdése volt, hogy mikor szerzünk gólt. Örülök, hogy kapott találat nélkül hoztuk le a mérkőzést a bajnok otthonában, ami így szép teljesítmény volt csapatunk részéről.

A mérkőzés felvétele (forrás: Gyirmót FC):

A Kapuvár a magasabb osztályú, és ott kiváló formát mutató Dorogot fogadta. A hazaiak kiválóan tartották magukat, s már szinte mindenki elkönyvelte a hosszabbítást, amikor a vendégek a 95. percben megszerezték a továbbjutást érő találatot.

Inretech-Kapuvár–Dorogi FC 0–1 (0–0)