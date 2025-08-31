1 órája
Ezzel a góllal nyert a Liverpool - Szoboszlai harminc méterről bombázott – videó
Egészen a végéig döntetlenre állt a Liverpool-Arsenal találkozó vasárnap. A hajrában aztán Szoboszlai Dominik rúgott büntetőt, a hatalmas bombagóllal zárta le a mérkőzést.
A Premier League harmadik fordulójában a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool legyőzte a vendég Arsenalt.
Az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában Slot a kezdőbe nevezte Szoboszlai és Kerkezt is. A találkozó egészen a hajráig eseménymentes volt, majd a 83. percben Szoboszlai Dominik szabadrúgást végezhetett el. A harmincméteres lövés védhetetlenül szállt Raya kapujába.
A meccset ez a gól zárta, és azon túl, hogy elvette az Ágyúsok veretlenségét, az idei bajnokságban először rezzent az észak-londoniak hálója.
Nézze meg Szoboszlai fantasztikus találatát: