Ezzel a góllal nyert a Liverpool - Szoboszlai harminc méterről bombázott – videó

A Premier League harmadik fordulójában a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool legyőzte a vendég Arsenalt.

Hatalmas gól után teljesen jogos Szoboszlai Dominik szelfije az Anfieldben.

Forrás: Facebook/Liverpool FC

Az angol labdarúgó-bajnokság harmadik fordulójában Slot a kezdőbe nevezte Szoboszlai és Kerkezt is. A találkozó egészen a hajráig eseménymentes volt, majd a 83. percben Szoboszlai Dominik szabadrúgást végezhetett el. A harmincméteres lövés védhetetlenül szállt Raya kapujába.

A meccset ez a gól zárta, és azon túl, hogy elvette az Ágyúsok veretlenségét, az idei bajnokságban először rezzent az észak-londoniak hálója.

Nézze meg Szoboszlai fantasztikus találatát: