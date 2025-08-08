augusztus 8., péntek

Álláspont

48 perce

A siker ára – avagy egy aranyérem minden törvényt felülír?

Címkék#Wladár#Széchy Tamás#pedofília#könyv

Kinyílt Pandora szelencéje. A Széchy Tamásról megjelent könyv több egykori tanítványt arra sarkallt, hogy nyíltan elmondja, mit tett velük tinédzser korukban az úszópápa.

Szabó Gábor

A közelmúltban jelent meg könyv Széchy Tamásról, akit a mai napig csak úszópápaként emlegetnek. Nem alaptalanul, hiszen a szakember tanítványai rengeteg olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címet szereztek. A teljesség igénye nélkül olyan úszók kerültek ki a kezei alól, mint Wladár Sándor, Szabó József, Darnyi Tamás vagy Czene Attila.

Széchy Tamás
A 21 éve elhunyt Széchy Tamás személye, módszerei körül forrnak az indulatok. 
Fotó: borsonline.hu

Széchy 2004-ben hunyt el, és bár korábban is szóbeszédek jártak megkérdőjelezhető módszereiről, melyek olykor a pedofília határát súrolták, de nyíltan senki nem vállalta ezeket a véleményeket. Mostanáig – a megjelent könyv viszont felnyitotta Pandora szelencéjét.

Többen is részletesen elmesélték, miket művelt vele az edzői szobában, az öltözőben a mesteredző, és itt nem elsősorban a papuccsal verésre kell gondolni…

A már említett Wladár ma a hazai úszó-szövetség elnöke. Őt is hírbe hozták, hogy Széchy Tamás tett vele ezt-azt. Ő erre így reagált: „Széchy Tamás huszonegy éve halott. Nyilván voltak neki is dolgai, de mit akarunk? Meg kell tanulnunk, hogy a múltból nekünk csak azzal van dolgunk, amit Széchy Tamás a magyar úszósportra örökül hagyott. Mert ez az alapja a mai sikereinknek.”

Feloldozást nyerhet-e Széchy Tamás csak azért, mert tanítványai sikert sikerre halmoztak?

Bevallom, ezek a szavak engem nem nyugtatnak meg. Mert ugyan most a szövetség felállított egy vizsgálóbizottságot – hiszen a megvádolt Széchy már nem tud védekezni –, de az idézett mondat nekem azt sugallja, maga a testület legelső embere szerint a sikerek felülírnak mindent, akár még a bűncselekményt is.

Tény, a sikernek ára van, rengeteg lemondással, küzdéssel jár, de egyet nem szabadna hagyni: hogy megalázzák gyerekeinket. Mert ne feledjük, ezek az esetek az elmondások szerint tinédzser korban történtek az érintettekkel, sokukat egy életre megnyomorítva.

Vajon az aranyérmek ezeket a sebeket valóban be tudták gyógyítani?

