Láttad? – Videón, ahogy balhéztak a svéd ultrák Győr belvárosában

A stadionban is folytatódott a balhé

A Csakfoci szerint ők és a hazai tábor a stadionban össze is csapott egymással, amiben az is közrejátszott, hogy a svédek közül kétszázan nem a vendégszektorban, hanem egy, az ETO szurkolók számára fenntartott részen foglaltak helyet. Ők jórészt olyan AIK-drukkerek voltak, akik úgy foglalták le az utazást, hogy előzetesen nem jutott nekik a vendégeknek fenntartott jegyekből. Az ütközet során a győri ultrák zászlókat és mezeket is elszedtek a svédektől a parázs hangulatú Konferencia-liga mérkőzés alatt.