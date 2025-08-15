augusztus 15., péntek

Kemény szurkolók, parázs meccs

4 órája

Láttad? – Videón, ahogy balhéztak a svéd ultrák Győr belvárosában

Címkék#Konferencia-liga#AIK#ETO FC#balhé

Mint ismert, az ETO 2-0-ra legyőzte az AIK-t a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörében és a rájátszásba jutott. A meccs előtt a vendéggárda szurkolói a győri belvárosban (is) randalíroztak.

Kisalföld.hu
Svéd drukkerek a győri belvárosban.

Forrás: Győr Plusz Média/Facebook

Úgy tudjuk, nagyjából ezer svéd ultra döntött úgy, hogy elkíséri kedvenceit a visszavágóra, s ahogy arról beszámoltunk, a nagy létszámú táborral szemben már az őket szállító vonaton intézkedni kellett. Az AIK-ultrák Győr belvárosában sem bírtak magukkal, táblákat és utcabútorokat dobáltak.

A felvételen – amit a Hooligans.cz nevű honlap instagram oldalán osztott meg –, a  magukról megfeledkező svéd ultrák a Király utcában randalíroztak.

A stadionban is folytatódott a balhé

A Csakfoci szerint ők és a hazai tábor a stadionban össze is csapott egymással, amiben az is közrejátszott, hogy a svédek közül kétszázan nem a vendégszektorban, hanem egy, az ETO szurkolók számára fenntartott részen foglaltak helyet. Ők jórészt olyan AIK-drukkerek voltak, akik úgy foglalták le az utazást, hogy előzetesen nem jutott nekik a vendégeknek fenntartott jegyekből. Az ütközet során a győri ultrák zászlókat és mezeket is elszedtek a svédektől a parázs hangulatú Konferencia-liga mérkőzés alatt.

 

