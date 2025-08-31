Labdarúgás
1 órája
Súlyos soproni vereség az NB III-ban
Az NB III, Északnyugati csoportjában a 6. fordulóban 4-0-as vereséget szenvedett az FC Sopron a Puskás Akadémia II otthonában.
A soproni csapat Szóka Benedek kiállítása miatt az 5. perctől emberhátrányban játszott.
További eredmény: Újpest II-Balatonfüred 1-1.
