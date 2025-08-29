augusztus 29., péntek

Megjelent a Kisalföld Sportmagazinja - Lapozza itt!

Színvonalas melléklettel jelentkezett a Kisalföld, melyben négy sportág, labdarúgás, kézilabda, kosárlabda és kajak-kenu érdekes írásai kaptak helyet.

A tartalomból: Huszár Marcell: 2 meccs/2 gól – az ETO jó szereplésének titkáról; Borbély Balázs túl van az 50. tétmeccsén az ETO-nál; Priskin Tamás, a Gyirmót II gólvágója; Audi ETO: újabb sikerek előtt; Új korszakot épít az MKC és az ETO UHT. A következő idény terveiről a Sopron Basket és az SKC. A Serco UNI Győr az európai kupaszereplés helyett a nevelésre fókuszál. A jövő héten Győrben rendezik a kajak-kenu maraton világbajnokságot. Negyedszer lesz a városban a vb.

Lapozza itt!

 

