Megjelent a Kisalföld Sportmagazinja - Lapozza itt!

A tartalomból: Huszár Marcell: 2 meccs/2 gól – az ETO jó szereplésének titkáról; Borbély Balázs túl van az 50. tétmeccsén az ETO-nál; Priskin Tamás, a Gyirmót II gólvágója; Audi ETO: újabb sikerek előtt; Új korszakot épít az MKC és az ETO UHT. A következő idény terveiről a Sopron Basket és az SKC. A Serco UNI Győr az európai kupaszereplés helyett a nevelésre fókuszál. A jövő héten Győrben rendezik a kajak-kenu maraton világbajnokságot. Negyedszer lesz a városban a vb.

