Megyei foci

2 órája

Sorsoltak a Keglovich-kupában

Elkészült a sorozat 2. fordulójának sorsolása.

Ahogy arról beszámoltunk, rengeteg gól esett a vármegyei amatőr klubok részére kiírt Keglovich-kupa első fordulójában, volt olyan csapat, amely 14 találatig jutott. Elkészült a sorozat 2. fordulójának sorsolása.

A párosítás: Nagylózs–Petőháza, Balf–SVSE, Hegykő–Nagycenk, Kisfalud–Rábatamási, Csapod–Répcementi, Bágyogszovát–Rábaszentandrás, Mihályi–SFAC, Jobaháza–Vitnyéd, Vág–Szany, Beled–Fertőszentmiklós, Markotabödöge–MITE, Rábapatona–Kajárpéc, Enese–Ásványráró, Rábaszentmihály–Veszkény, Győrzámoly–Hegyeshalom,  Mecsér–Levél, Rajka–Csorna, Bakonyszentlászló–Pannonhalma, DAC 1912–Nyúl, Pázmándfalu–Győrújfalu, Győrszentiván–Mosonszentmiklós, Győrasszonyfa–Győrújbarát, Tét–Jánossomorja, Vámosszabadi–Hédervár, Dunakiliti–Bácsa, Máriakálnok–Abda.
Erőnyerő csapatok: Bőny, Kapuvár, Mezőörs, Lébény, Koroncó, Ménfőcsanak.
A forduló hivatalos játéknapja: augusztus 27., szerda, 18 óra.

