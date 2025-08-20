2 órája
Sorsoltak a Keglovich-kupában
Elkészült a sorozat 2. fordulójának sorsolása.
Ahogy arról beszámoltunk, rengeteg gól esett a vármegyei amatőr klubok részére kiírt Keglovich-kupa első fordulójában, volt olyan csapat, amely 14 találatig jutott. Elkészült a sorozat 2. fordulójának sorsolása.
A párosítás: Nagylózs–Petőháza, Balf–SVSE, Hegykő–Nagycenk, Kisfalud–Rábatamási, Csapod–Répcementi, Bágyogszovát–Rábaszentandrás, Mihályi–SFAC, Jobaháza–Vitnyéd, Vág–Szany, Beled–Fertőszentmiklós, Markotabödöge–MITE, Rábapatona–Kajárpéc, Enese–Ásványráró, Rábaszentmihály–Veszkény, Győrzámoly–Hegyeshalom, Mecsér–Levél, Rajka–Csorna, Bakonyszentlászló–Pannonhalma, DAC 1912–Nyúl, Pázmándfalu–Győrújfalu, Győrszentiván–Mosonszentmiklós, Győrasszonyfa–Győrújbarát, Tét–Jánossomorja, Vámosszabadi–Hédervár, Dunakiliti–Bácsa, Máriakálnok–Abda.
Erőnyerő csapatok: Bőny, Kapuvár, Mezőörs, Lébény, Koroncó, Ménfőcsanak.
A forduló hivatalos játéknapja: augusztus 27., szerda, 18 óra.