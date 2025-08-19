Továbbra is bevált mezmárkában játszik a Sopron Basket

A Sopron Basket felnőtt- és utánpótlás-csapata hosszú évek óta ragaszkodik a Toti mezekhez.

A Sopron Basket csapata továbbra is a Toti Sport mezében szerepel.

Forrás: Facebook/Sopron Basket

A klub a közösségi oldalán jelentette be: a 2025/2026-os idényben is a megszokott mezben lépnek pályára a játékosok, amelyet a népszerű, a 36. évébe lépő magyar sportruházati márka szállít a soproni együttesnek.