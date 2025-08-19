augusztus 19., kedd

Kosárlabda

Továbbra is bevált mezmárkában játszik a Sopron Basket

Hosszú évek partneri kapcsolata folytatódik Sopronban. Továbbra is a Toti Sport a Sopron Basket mezszponzora.

Kisalföld.hu

A Sopron Basket felnőtt- és utánpótlás-csapata hosszú évek óta ragaszkodik a Toti mezekhez.

Sopron Basket
A Sopron Basket csapata továbbra is a Toti Sport mezében szerepel.
Forrás: Facebook/Sopron Basket

A klub a közösségi oldalán jelentette be: a 2025/2026-os idényben is a megszokott mezben lépnek pályára a játékosok, amelyet a népszerű, a 36. évébe lépő magyar sportruházati márka szállít a soproni együttesnek

