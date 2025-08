Váratlan bejelentés: nem nevezett a bajnokságba a soproni csapat!

A SMAFC fényes, dicső múltra tekinthet vissza, az 1960-as, 1970-es években még az akkori fővárosi élcsapatok, többek között a Honvéd és a MAFC sem mehetett biztosra a hazai szinten remek erőkből álló egyetemi gárda ellen. A SMAFC a csúcsra 1969-ben jutott, amikor jelenlegi csarnoka névadójának, Krasznai Ferencnek az irányításával megnyerte a Magyar Népköztársasági Kupát.

Nemrég még bronzérmes volt a SMAFC csapata a bajnokságban.

Fotó: Kisalföld-archívum

A 2000-es évek legelején újra felkerült az élvonalba, volt, hogy egyszerre játszott a legmagasabb osztályban a két soproni alakulat az Ászok és a SMAFC, sőt, volt egy fúzió is a két klub között.

Az utóbbi két évtizedben – bár egyszer a legendás Vetési Imre irányításával megnyerte az NB I/B-t, de nem lépett fel az élvonalba – stabilan a másodosztályban, no meg a kisebb presztízsű egyetemi bajnokságban szerepelt a SMAFC. A 2025/26-os évadban azonban nem szerepel az NB I/B-ben, csak az egyetemi bajnokság marad. Pedig 2024 májusában még bronzéremnek örülhettek a soproniak.

A SMAFC elnöke bízik a szebb jövőben

Az okokról Horváth József, az egyesület elnöke nyilatkozott portálunknak: – Volt terv, együttműködés a Soproni Sportiskola, a SMAFC és a Sopron KC között, amelynek értelmében a legtehetségesebb sportiskolások az SKC-val készülnek, de ha úgy adódik, fejlődésük és a több játéklehetőség érdekében "lejátszanak" hozzánk is, a SMAFC-hoz. Ebben azonban sajnos elég sok volt a bizonytalanság. Az ellenfelek a mi idegenbeli meccsünket a saját pályájukon – tudva, hogy fiataljaink az SKC-ban is játszanak –, általában az NB I-es soproni csapat mérkőzéseivel egy időben rendezték, így az utóbbi években idegenben többnyire csak nagyon tartalékosan tudtunk kiállni, aminek gyakran lett a vége súlyos vereség, ami persze senkinek nem volt jó. Ugyanakkor amikor az SKC-nál készülő sportiskolai nevelésű fiatalok is játszhattak, akkor a legjobbakkal is partiban voltunk. A teljes képhez hozzátartozik, hogy SKC-val készülő fiataloknak amellett, hogy több-kevesebb lehetőséghez jutottak a felnőtt gárdában is, az U21-es bajnokságban, a felnőtt bajnokik előtti összecsapásokon kulcsszerepük volt, no meg persze a saját korosztályukban – voltak U19-es, sőt, U17-es korú játékosok is a felnőtt keretben – is bizonyítaniuk kellett. Ennyi bizonytalansági tényező miatt most úgy döntöttünk, hogy nem nevezünk az NB I/B-re, a SMAFC a következő évadban csak az egyetemi bajnokságban szerepel. A kialakult helyzet sem a soproni utánpótlásnak, sem pedig a felnőtt kosárlabdának nem jó. A szakosztály nem szűnik meg. Szeptemberben a jövőre vonatkozóan a soproni kosárlabda számára a legjobb megoldást keresendő tárgyalóasztalhoz ülnek az érintett egyesülek vezetői, és bízunk benne, sikerül egy olyan megoldást találni, hogy hamarosan újra legyen soproni fiatalokra, egyetemistákra épülő, másodosztályú szinten versenyképes férfi kosárlabdacsapata a SMAFC-nak.