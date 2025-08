A távozók után az érkezők is megvannak a győri kosarasoknál

Mint arról beszámoltunk, a vezetőedző mellett kilenc játékos távozott a SERCO UNI Győr női kosarasainak tavalyi keretéből. Korábban Fűzy András társadalmi elnök a klub honlapján beszélt arról, hogy a következő szezonban kicsit vissza kell venni a célokból, hosszú idő után a nemzetközi porondra sem lép ki a csapat.

Fűzy-Antolovics Adél hét évnyi másodedzősködés után veszi át a SERCO UNI Győr irányítását.

Fotó: DR. NEMETH-CSIGAI KRISZTINA

A távozók után kiderült, kik alkotják majd a jövő évi keretet. Cziczás László vezetőedző utódja az eddigi másodedző, Fűzy-Antolovics Adél lesz. Hét év után lép elő a másodhegedűs szerepből a szakember, aki Milos Pavlovic, Merim Mehmedovic, Iványi Dalma és Cziczás László mellett dolgozott. Az előző szezonban a Sopron elleni elődöntőben Cziczás László kiállítása, majd eltiltása után másfél mérkőzésig már irányította a csapatot, a hazai találkozón sikerült is nagyobb hátrányból felállva győzni, így harmadik, mindent eldöntő találkozóra kényszeríteni a későbbi bajnokot. Munkáját Léránt Gábor másodedző, Slobodan Acimov erőnléti edző, Erdélyi Bence masszőr/fizoterapeuta és Viniczai Kata technikai vezető segíti.

Ami a játékosokat illeti, az első csapat keretének tagja lesz a Szigetszentmiklósról visszatérő Rozmán Lilla, a korábban a nagyoknál már szerepelt Baffy Fanni, aki az előző éveket az NB I/B-s és egyetemi csapatban töltötte. Ugyanitt szerepelt Bánszegi Borbála is, aki most a palánk alatt lehetőséget kap a bizonyításra. Ők hárman saját nevelésű játékosok.

Ugyancsak visszatér Zsebe-Weninger Virág, aki Pécsen kosarazott az előző két szezonban. Szintén új igazolás Katona Boglárka, aki az előző kiírásban az akkor újoncnak számító Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia együttesét erősítette.

Három külföldi a SERCO UNI Győrnél

Három légiós is szerződést kapott a győriektől: az 1998-as születésű finn válogatott Helmi Tulonen centerként és erőcsatárként is bevethető. Európa egyik legígéretesebb fiatal centere, Mojca Jelenc is az UNI Győrnél tölti a 2025/26-os szezont. A kosaras 2004-ben született a szlovéniai Ljubljanában. Tavaly a spanyol Valencia szerződtette, ahol kevesebb lehetőséget kapott, így jött képbe a klubváltás. A keret Ilina Selcovával lesz teljes. Az észak-macedón irányító korábban a Pécs színeiben már játszott a magyar élvonalban.