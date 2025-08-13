Majdnem egy év után tért vissza a pályára a volt MKC-játékos

A Motherson Mosonmagyaróvár tavaly október 4-én 35–29-re legyőzte a Budaörs cspaatát az NB I-ben. Mégsem lehetnek felhőtlenül boldogok a klubnál, hiszen az 57. perc végén Schatzl Natalie súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

Schatzl Natalie közel egy év után játszott újra mérkőzést.

Fotó: Esztergom Facebook

Mint kiderült, a balszélső elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, még októberben megműtötték, ami után elkezdte a rehabilitációt. A teljes gyógyulást a mostani felkészülésre érte el, de már az Esztergom játékosaként tért vissza a pályára. Külön pikantériája a keddi meccsnek, hogy az ellenfél, a Szombathely edzője Gyurka János, aki tavaly még Schatzl edzője volt Mosonmagyaróváron.

Schatzl visszatérésre nem sikerült rosszul, öt gólt lőtt a 40–27-re megnyert találkozón.

Schatzl Natalie így nyilatkozott visszatérése után