Kézilabda

10 órája

Majdnem egy év után tért vissza a pályára a volt MKC-játékos

Címkék#Szombathely#Gyurka János#Schatzl Natalie#Motherson Mosonmagyaróvár#mosonmagyaróvári#Esztergom#Budaörs#kézilabdacsapat

Kedden az Esztergom női kézilabdacsapata felkészülési mérkőzésen legyőzte a Szombathely gárdáját. A meccs érdekessége, hogy 312 nap után visszatért a pályára a volt mosonmagyaróvári játékos, Schatzl Natalie, aki 5 gólt szerzett.

Kisalföld.hu

A Motherson Mosonmagyaróvár tavaly október 4-én 35–29-re legyőzte a Budaörs cspaatát az NB I-ben. Mégsem lehetnek felhőtlenül boldogok a klubnál, hiszen az 57. perc végén Schatzl Natalie súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

Schatzl Natalie
Schatzl Natalie közel egy év után játszott újra mérkőzést.
Fotó: Esztergom Facebook

Mint kiderült, a balszélső elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, még októberben megműtötték, ami után elkezdte a rehabilitációt. A teljes gyógyulást a mostani felkészülésre érte el, de már az Esztergom játékosaként tért vissza a pályára. Külön pikantériája a keddi meccsnek, hogy az ellenfél, a Szombathely edzője Gyurka János, aki tavaly még Schatzl edzője volt Mosonmagyaróváron.

Schatzl visszatérésre nem sikerült rosszul, öt gólt lőtt a 40–27-re megnyert találkozón.

Schatzl Natalie így nyilatkozott visszatérése után

 

