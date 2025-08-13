10 órája
Majdnem egy év után tért vissza a pályára a volt MKC-játékos
Kedden az Esztergom női kézilabdacsapata felkészülési mérkőzésen legyőzte a Szombathely gárdáját. A meccs érdekessége, hogy 312 nap után visszatért a pályára a volt mosonmagyaróvári játékos, Schatzl Natalie, aki 5 gólt szerzett.
A Motherson Mosonmagyaróvár tavaly október 4-én 35–29-re legyőzte a Budaörs cspaatát az NB I-ben. Mégsem lehetnek felhőtlenül boldogok a klubnál, hiszen az 57. perc végén Schatzl Natalie súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.
Mint kiderült, a balszélső elülső keresztszalag-szakadást szenvedett, még októberben megműtötték, ami után elkezdte a rehabilitációt. A teljes gyógyulást a mostani felkészülésre érte el, de már az Esztergom játékosaként tért vissza a pályára. Külön pikantériája a keddi meccsnek, hogy az ellenfél, a Szombathely edzője Gyurka János, aki tavaly még Schatzl edzője volt Mosonmagyaróváron.
Schatzl visszatérésre nem sikerült rosszul, öt gólt lőtt a 40–27-re megnyert találkozón.
Schatzl Natalie így nyilatkozott visszatérése után