Labdarúgás: NB III, Északnyugati csoport

2 órája

Remek soproni győzelem Balatonfüreden, gálázott az ETO Akadémia

Remek soproni győzelem Balatonfüreden, gálázott az ETO Akadémia

Fotó: KRCS

Credobus Mosonmagyaróvár – Komárom VSE 1-1 (1-0)
Mosonmagyaróvár, 150 néző, V.: Horváth P.
Mosonmagyaróvár: Kovács B., Simita G., Czingáber M., Kövesdi P, Vágó G., Illés D. (Erdei M.), Gera Z. (Gáncs B.), Tullner P., Menyhárt M. (Méhes), Kitl M. (Sipos), Pongrácz V. Edző: Gyürki Gergely
Komárom VSE: Ásványi (Both) - Farkas D., Batizi-Pócsi B., Köles J., Bagó B., Szénási I., Kószás K., Harangozó O. (Rátonyi), Molnár K., Múcska V., Nagy Zs. Edző: Horváth Csaba
Gsz.: Gera Z. (34.), ill. Múcska (49., 11-esből)
Kiállítva: Vágó (65.)
A vendéglátók jobban kezdték a mérkőzést, folyamatos támadások után szerezték meg a vezetést. A komáromi együttes büntetővel tudott egyenlíteni. Az emberhátrányban játszó Lajta-partiak több ígéretes támadás ellenére sem tudtak nyerni.
Gyürki Gergely: - Azt gondolom, az első félidőben jó teljesítményt nyújtottunk, kontrolláltuk a mérkőzést, megérdemelten vonultunk vezetéssel a szünetre. A második félidőben viszont érthetetlen módon rosszul kezdtünk, egy egyéni hibának köszönhetően egalizált az ellenfél. Kissé fókuszát vesztette a csapat. Az utolsó harminc percben emberhátrányban meg tudtuk őrizni az egy pontot.
Horváth Csaba: - Az első félidőben rossz ritmusban játszottunk, szerencsére a második félidőben tudtunk ezen javítani. Összességében reális a döntetlen a játék képe alapján.
                                                                                                                               Venesz Klaudia
ETO Akadémia–Újpest II 6–1 (3–1)
Győr, 50 néző. V.: Ódor.
ETO Akadémia: Kocsis – Koncz, Kulcsár, Kiss M. (Badics, 83.), Csorba T. (Molnár, 83.), Csala (Black, 52.), Pálfalvi, Csorba D., Szerémi, Lacza (Konkoly, 83.), Mascoe (Garamszegi-Géczy, 60.). Edző: Nagy Ádám.
Újpest II: Király – Máté Zs., Fehér Cs., Horváth D., Naruki (Palkó, 29.), Kollarik (Cseh Á., 15.), Mező (Árki, 15.), Simon B., Vas B., Tamási D. (Kéri, 58.), Katona B. Vezetőedző: Mundi Viktor.
Gsz.: Csorba (1., 73.), Szerémi (4.), Mascoe (29., 11-esből), Kiss M. (65., 11-esből), Pálfalvi (81.), ill. Vas B. (31.).
A középkezdés után néhány másodperccel egy bal oldali beadásra Csorba T. érkezett a röviden és a hálóba talált. Három perccel később Szerémi tizenhatoson belülről leadott lövése is utat talált a kapuba. Fél óra után büntetőhöz jutottak a hazaiak, amit Mascoe értékesített. Ezután gyorsan jött a szépítés, Vas ollózós mozdulattal juttatta a kapuba a labdát. 3–1.
A második félidő elején az Újpest II kapufáig jutott. Az ETO Akadémia a 65. percben megint büntetőt kapott, amit ezúttal Kiss Máté váltott gólra. A 73. percben, egy jobb oldali szöglet után Csorba T. másodszor is bevette a lila-fehérek kapuját, sőt, az utolsó tíz percre fordulva ezúttal egy bal oldali szöglet után Pálfalviról jutott a labda az újpesti hálóba, ezzel az ETO Akadémia fölényes győzelmet aratott. 
Nagy Ádám: – Ahogy az első két vereséget, úgy ezt a győzelmet is a helyén kezeljük. Jelét mutattuk annak, hogy van a csapatunkban minőség. Az elejétől meggyőző dominanciával és határozottsággal játszottunk a mérkőzésen, így megérdemelten tartottuk otthon a három pontot.
Mundi Viktor: – Érthetetlen számomra, ami ezen a mérkőzésen történt. Mind védekezésben, mind támadásban óriási hibákat követtünk el, így ennek csak ez lehetett az eredménye.
Balatonfüredi FC–FC Sopron 0–1 (0–0)
Balatonfüred, 200 néző. V.: Góbi.
Balatonfüred: Schrankó - Deme, Szabó K., Büki (Balogh, 46.), Remili, Lórántfy (Horváth, 57.), Bene, Burucz, Szabó B., Kámi, Csáki. Vezetőedző: Szabados Tamás.
FC Sopron: Ferenczi - Somogyi (Takács, 90.), Kovács, Fendrik, Orosz, Molnár (Baumgartner, 73.), Tóth, Szilágyi, Végh (Vankó, 46.), Kocsis (Szabó K., 90.), Oláh (Szőke, 61.). Vezetőedző: Finta Zoltán.
Gsz.: Kocsis Á. (66.).
Az esélyesebbnek tartott Balatonfüred otthonában értékes győzelmet aratott a Sopron.
A 3. forduló további eredményei: Opus Tigáz Tatabánya–Puskás Akadémia FC II 0–2, Dorogi FC–Szombathelyi Haladás 2–1,  Bicskei TC–Ikoba Beton Zsámbék 2–1, VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 3–1.
 

