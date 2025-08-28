Rapid Wien-ETO FC, élő online közvetítés!

UEFA Konferencia-liga, rájátszás, 2. mérkőzés

SK Rapid Wien - ETO FC

Bécs, Allianz Aréna. Játékvezető: Manfredas Lukjancukas (Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas) - litvánok

Rapid Wien: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn – Wurmbrad, Amane, Seidl, Dahl – Antiste, Mbuyi. Vezetőedző: Peter Stöger

ETO: Petrás – Vladoiu, Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics, Ouro, Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző:

PERCRŐL PERCRE

ELŐZETES

Egygólos előnnyel várja a visszavágót az ETO FC, miután a győri mérkőzésen 2-1-es győzelmet aratott a bécsi Rapid ellen.

A győriek eddigi idei idegenbeli mérlege nem jó a harmadik számú európai kupasorozatban, mivel a selejtező második körében az örmény Pjunyik Jerevántól, majd a harmadikban a svéd AIK Stockholmtól is egyaránt 2-1-re kaptak ki. Hasonló idegenbeli eredmény hosszabbítást jelentene ma este, egy döntetlennel pedig a zöld-fehérek a főtáblára jutnának, és legalább további hat mérkőzést játszhatnának az ősszel.

A győri keret legeredményesebb játékosa a Konferencia-liga-selejtezőben Zeljko Gavric, aki az idei öt mérkőzésen három gólt szerzett, a Rapid Wien elleni párharc első mérkőzésén duplázott, korábban pedig az AIK elleni visszavágón (2-0) talált be.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője bizakodva tekint a nehéznek ígérkező visszavágó elé:

Kielemeztük a mérkőzést, megnéztük, hogy mik voltak a hibák, mik voltak az erények. Nagyon komoly visszavágó vár ránk, de mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért.

A szurkolók körében népszerű edzőnek a védelem összeállítása okozhat gondot. A játékoskeretből ugyanis ezúttal hiányzik a Rapid elleni mérkőzésen bokasérülést szenvedett Miljan Krpic. Ugyancsak sérüléssel bajlódik az ezen a poszton bevethető Deian Boldor is. Rajtuk kívül nem számíthat Bánáti Kevin és Nfansu Njie játékára sem.

Előtérbe kerülhet Alexander Abrahamsson vagy Urblík Norbert játéka.

Az osztrák Rapid nagyon magabiztosan várja a visszavágót, már az első mérkőzés után úgy nyilatkoztak, behozhatják a hátrányukat és kiharcolhatják a továbbjutást.