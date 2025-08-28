augusztus 28., csütörtök

Labdarúgás, Konferencia-liga

40 perce

Rapid Wien-ETO FC, élő online közvetítés!

UEFA Konferencia-liga, rájátszás, 2. mérkőzés

SK Rapid Wien - ETO FC 

Bécs, Allianz Aréna. Játékvezető: Manfredas Lukjancukas (Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas) - litvánok
Rapid Wien: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn – Wurmbrad, Amane,  Seidl, Dahl – Antiste, Mbuyi. Vezetőedző: Peter Stöger 
ETO: Petrás – Vladoiu, Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics, Ouro, Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző

 

PERCRŐL PERCRE

 

ELŐZETES
Egygólos előnnyel várja a visszavágót az ETO FC, miután a győri mérkőzésen 2-1-es győzelmet aratott a bécsi Rapid ellen.
A győriek eddigi idei idegenbeli mérlege nem jó a harmadik számú európai kupasorozatban, mivel a selejtező második körében az örmény Pjunyik Jerevántól, majd a harmadikban a svéd AIK Stockholmtól is egyaránt 2-1-re kaptak ki. Hasonló idegenbeli eredmény hosszabbítást jelentene ma este, egy döntetlennel pedig a zöld-fehérek a főtáblára jutnának, és legalább további hat mérkőzést játszhatnának az ősszel.
A győri keret legeredményesebb játékosa a Konferencia-liga-selejtezőben Zeljko Gavric, aki az idei öt mérkőzésen három gólt szerzett, a Rapid Wien elleni párharc első mérkőzésén duplázott, korábban pedig az AIK elleni visszavágón (2-0) talált be.
Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője bizakodva tekint a nehéznek ígérkező visszavágó elé: 

Kielemeztük a mérkőzést, megnéztük, hogy mik voltak a hibák, mik voltak az erények. Nagyon komoly visszavágó vár ránk, de mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért.

A szurkolók körében népszerű edzőnek a védelem összeállítása okozhat gondot. A játékoskeretből ugyanis ezúttal hiányzik a Rapid elleni mérkőzésen bokasérülést szenvedett Miljan Krpic. Ugyancsak sérüléssel bajlódik az ezen a poszton bevethető Deian Boldor is. Rajtuk kívül nem számíthat Bánáti Kevin és Nfansu Njie játékára sem.

Előtérbe kerülhet Alexander Abrahamsson vagy Urblík Norbert játéka.
Az osztrák Rapid nagyon magabiztosan várja a visszavágót, már az első mérkőzés után úgy nyilatkoztak, behozhatják a hátrányukat és kiharcolhatják a továbbjutást. 

A Rapid Wien tavasszal a negyeddöntőig jutott a harmadik számú európai kupasorozatban, de az osztrák élvonalban csak az ötödik helyen végzett, ezért újra a Konferencia-ligában indulhatott. A győriek elleni párharcig veretlen volt a selejtezőben, mert a montenegrói Decicet kettős győzelemmel búcsúztatta, majd a skót Dundee Unitedet két 2-2-es döntetlen után tizenegyesekkel ejtette ki.
A 32-szeres osztrák bajnok vezetőedzője, Peter Stöger május végén vette át a szakmai munka irányítását, és csapata azóta a bajnokságban is remekel. Négy forduló után veretlen, három győzelem és egy döntetlen a mérlege.

 

