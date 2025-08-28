UEFA Konferencia-liga, rájátszás, 2. mérkőzés

SK Rapid Wien - ETO FC 1-0 - ÉLŐ

Bécs, Allianz Aréna. Játékvezető: Manfredas Lukjancukas (Mangirdas Mirauskas, Aleksandras Stepanovas) - litvánok

Rapid Wien: Hedl – Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn – Wurmbrad, Amane, Seidl, Dahl – Antiste, Mbuyi. Vezetőedző: Peter Stöger

ETO: Petrás – Vladoiu, Abrahamsson, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics, Ouro, Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Mbuyi (7.)



PERCRŐL PERCRE

42. perc: Sárga lapot mutat fel valakinek a győri kispadon a játékvezető. Szahli kapta a lapot.

38. perc: Cvetkovic beadásáról kicsit lemarad Mbuyi. Bolla ismétlése nem jó senkinek.

35. perc: Stefulj lövése elakad egy hazai védőben. A kontrát úgy akadályozza meg Ouro, hogy mezénél visszarántja Wurmbrandot: sárga lap.

28. perc: Dahl lapos lövését védi Petrás.

27. perc: Ouro cselezget a tizenhatoson belül a jobb oldalon, a visszapassza azonban nem igazán jó Gavricsnak, így a lövését blokkolja a hazai védelem.

25. perc: Gavrics elsik el a tizenhatoson belül egy ütközés miatt. Nincs büntető.

14. perc: Anton balról ível szabadrúgásból a kapu elé, de kifejelik a hazai védők.

7. perc: GÓÓÓL! Seidl lő balról, Petrás ezt még védi, azonban róla épp a középen érkező Mbuyi elé pattan a labda, aki hat méterről nem hibázza el az üres kaput. Sajnos nem volt lesen a csatár, így vezetnek a hazaiak. 1-0

1. perc: Feketében a győriek, zöld-fehérben a bécsiek. Kezdődik a mérkőzés a Rapid kezdőrúgásával.

ELŐZETES

Egygólos előnnyel várja a visszavágót az ETO FC, miután a győri mérkőzésen 2-1-es győzelmet aratott a bécsi Rapid ellen.

A győriek eddigi idei idegenbeli mérlege nem jó a harmadik számú európai kupasorozatban, mivel a selejtező második körében az örmény Pjunyik Jerevántól, majd a harmadikban a svéd AIK Stockholmtól is egyaránt 2-1-re kaptak ki. Hasonló idegenbeli eredmény hosszabbítást jelentene ma este, egy döntetlennel pedig a zöld-fehérek a főtáblára jutnának, és legalább további hat mérkőzést játszhatnának az ősszel.

A győri keret legeredményesebb játékosa a Konferencia-liga-selejtezőben Zeljko Gavric, aki az idei öt mérkőzésen három gólt szerzett, a Rapid Wien elleni párharc első mérkőzésén duplázott, korábban pedig az AIK elleni visszavágón (2-0) talált be.

Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője bizakodva tekint a nehéznek ígérkező visszavágó elé:

Kielemeztük a mérkőzést, megnéztük, hogy mik voltak a hibák, mik voltak az erények. Nagyon komoly visszavágó vár ránk, de mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért.

A szurkolók körében népszerű edzőnek a védelem összeállítása okozhat gondot. A játékoskeretből ugyanis ezúttal hiányzik a Rapid elleni mérkőzésen bokasérülést szenvedett Miljan Krpic. Ugyancsak sérüléssel bajlódik az ezen a poszton bevethető Deian Boldor is. Rajtuk kívül nem számíthat Bánáti Kevin és Nfansu Njie játékára sem.