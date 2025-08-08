2 órája
Rajtol a megyei bajnokság, rengeteg focimeccs a programban
Elkezdődnek az amatőr megyei bajnokságok, futballból tehát nem lesz hiány. Íme Győr-Moson-Sopron hétvégi sportműsora.
SZOMBAT
Labdarúgás, vármegyei I. osztály: Vitnyéd–Győrújbarát, Credobus Tehetségközpont–Mezőörs, Bácsa–Kapuvár, Fertőszentmiklós–Ménfőcsanak, 17 óra.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Győrszentiván–Vámosszabadi, Nyúl–Bőny, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Ásványráró–Jánossomorja, 17 óra. Soproni csoport: Veszkény–SFAC, 17 óra.
Vármegyei III. osztály, Győri B csoport: Kóny–Győrsövényház, Abda II–Börcs II, Rábaszentmihály–Győr Sharks, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Dunasziget–Dunaszentpál, 13 óra. Dunaszeg–Halászi, MITE II–Püski, 17 óra.
VASÁRNAP
Labdarúgás, NB III, Északnyugati csoport: ETO Akadémia–Újpest II, Győr, ETO Park, 11 óra. Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom, Mosonmagyaróvár, 17.30 óra. Gyirmót FC Győr–Budaörs, Gyirmót, Alcufer Stadion, 19 óra.
Vármegyei I. osztály: Abda–Gyirmót II, 16.30 óra. Gönyű–Csorna, 17 óra.
Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Pannonhalma–Táp, Tét–Kajárpéc, Börcs–Bácsa II, Győrújfalu–DAC Utánpótlás, Felpéc–Győrasszonyfa, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Kunsziget–Mosonszentmiklós, Lipót–MITE, Kimle–Dunakiliti, Lébény–Máriakálnok, Hédervár–Rajka, 17 óra. Soproni csoport: Beled–Rábatamási, Farád–Petőháza, Nagycenk–Szany, Rábaszentandrás–Lövő, 17 óra.
Vármegyei III. osztály, Győri A csoport: Veszprémvarsány–Pér, 14 óra. Bakonyszentlászló–Csikvánd, Tényő–Gyömöre, Töltéstava–Sokorópátka, 17 óra. Győri B csoport: Bágyogszovát–Nagyszentjános, 14 óra. Rábapatona–Enese, DAC 1912–Pázmándfalu, Győrság–Bajcs, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Bezenye–Győrladamér, 11 óra. Öttevény–Győrzámoly, 14 óra. Mosonszolnok–Mosonszentmiklós II, Mecsér–Hotel Lajta Park, 17 óra. Soproni A csoport: Fertőrákos–Egyed, Kisfalud–Markotabödöge, Csapod–Jobaháza, Egyházasfalu–Osli, 17 óra. Soproni B csoport: Pusztacsalád–Fertőendréd, Sopronhorpács–Nagylózs, 17 óra.