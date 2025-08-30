1 órája
Rábaközi-válogatott: spanyol sztárokat fogadtak húsz éve Kapuváron
A Rábaköz-válogatott tesztességgel helytállt a piros mezes Getafe ellen.
A Rábaközben a labdarúgás nagy ünnepe volt két évtizeddel ezelőtt, amikor a spanyol Getafe csapataszerepelt a térségben. A spanyolok edzője a világhírű német játékos, Bernd Schuster volt.
A spanyolok tíz napot töltöttek Bükfürdőn és ennek keretében játszottak többek között Kapuváron is, ahol a Rábaközi-válogatott volt az ellenfelük. Egy egész napos fociünnep megkoronázása volt a fellépésük 2020. augusztus 7-én. A mérkőzés szervezője a kapuvári M-Sport tulajdonosa, Molnár Ferenc, aki elmondta, hogy Szendrei Józseffel, a Getafét is öltöztető Joma sportszergyártó cég magyarországi képviselőjével állt kiváló üzleti kapcsolatban, tulajdonképpen az ő jóvoltából érkezett hazánkba a spanyol együttes.
„Igazán remek dolog, hogy egy spanyol első osztályú együttes felkészülésül hazánkat választotta – tette hozzá Molnár Ferenc. – Örülök, hogy Szendrei Józsi rám gondolt és megszervezhettem a csapat és egy úgynevezett Rábaközi válogatott találkozóját. A válogatott tagjait a harmadosztályú Csorna és a Kapuvár futballistái alkották."
Bernd Schuster is járt a Rábaközben
Az Európa-bajnok német Bernd Schuster tanítványai ellen az első félidőben a Csorna, a második játékrészben pedig a Kapuvár játékosai léptek pályára.
A megyei sportbarátoknak maradandó élményben volt részük. Bár négy gólt kapott a vegyes csapat, összességében a rábaközi futballisták helytálltak a Getafével szemben.
A Kisalföldben néhányan nyilatkoztak is az élményeikről.
Bojan Lazic,az FC Sopron labdarúgója: „Molnár Ferenc barátom, a mérkőzés egyik szervezőjehívott a találkozóra, ráadásul a Getafében játszó Paunovic jó ismerősöm. Természetesen miatta is kíváncsi voltam a spanyol csapatra. ”
Horváth Cs. Attila, a megyei labdarúgó-szövetség elnöke: „Remek futballnap volt Kapuváron. Délelőtt és délután az utánpótlás, este pedig a világ egyik legerősebb bajnokságának képviselője lépett pályára a kapuvári sporttelepen. A nézőknek és a pályára lépő csornai és kapuvári játékosoknak nagy élményt jelentett atalálkozó. ”
Kovács István megyei sportigazgató: „Megyei sportvezetőként nagy öröm számomra, hogya két ősi rivális egy csapatban lépett pályára és a kapuvári szurkolók sportszerűen megtapsolták a formás csornai támadásokat. ”
A mérkőzéssel szerettek volna hagyományt teremteni a Rábaközben, miszerint a jövőben is érkezhettek volna neves külföldi csapatok Kapuvárra a bajnoki rajt előtt, de ez nem vált valóra.
Jegyzőkönyv
Rábaközi-válogatott-Getafe 0-4 (0-1)
Kapuvár, 1500 néző. V.: Kiss G.
Rábaközi-válogatott, I. félidő: Lőre - Horváth, Csik, Nagy Sz. (Biró Z.), Jakab, Szücs I. (Baán), Csonka L. (Németh), Szücs P. (Biró Á.), Fentő, Hollósi, Nyerges L. (Nyerges Á.). Edző: Horváth László.
II. I. félidő: Kormos (Kokas) - Deák (Végh), Dan, Szabó D. (Horváth A.), Riedinger (Dezamits), Bencsics, Markó (Horváth Gy.), Böcskör Zs. (Böcskör Gy.), Varga L. (Kovács D.), Pintér Á. (Áder), Licskai G. (Antal). Edző: Kovács Lajos.
Getafe: Luis (Sito) - Illana, Pernia, Belenguer (Paredes), Cubillo, Diego Rivas, Nano, Tena, Paunovic (Güiza), Yordi (Pachon), Riki. Edző: Bernd Schuster.
Gsz.: Pernia, Cubillo, Paunovic, Riki.
Névjegy
Név: Bernd Schuster
Született: 1959. 12. 22. Augsburg.
Klubjai játékoként: SV Augsburg (1971–76), FC Augsburg (1976–78), FC Köln (1978–80), FC Barcelona (1980–88), Real Madrid (1988–90), Atletico Madrid (1990–92), Leverkusen (1993–96), UNAM Pumas (1997)
Német válogatott: 21/4
Klubjai edzőként: Fortuna Köln (1997–1998), 1. FC Köln (1998–1999), Xerez (2001–2003), Sahtar Doneck (2003–2004), Levante (2004–2005), Getafe (2005–2007), Real Madrid (2007–2008), Besiktas (2010–2011), Málaga CF (2013–2014), Talien Jifang FC (2018–2019)