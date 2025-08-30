Rábaközi-válogatott: spanyol sztárokat fogadtak húsz éve Kapuváron 

A Rábaközben a labdarúgás nagy ünnepe volt két évtizeddel ezelőtt, amikor a spanyol Getafe csapataszerepelt a térségben. A spanyolok edzője a világhírű német játékos, Bernd Schuster volt.

Bernd Schuster volt a Rábaközben szerepelt Getafe edzője. Fotó: Acero/ALTERPHOTOS

A spanyolok tíz napot töltöttek Bükfürdőn és ennek keretében játszottak többek között Kapuváron is, ahol a Rábaközi-válogatott volt az ellenfelük. Egy egész napos fociünnep megkoronázása volt a fellépésük 2020. augusztus 7-én. A mérkőzés szervezője a kapuvári M-Sport tulajdonosa, Molnár Ferenc, aki elmondta, hogy Szendrei Józseffel, a Getafét is öltöztető Joma sportszergyártó cég magyarországi képviselőjével állt kiváló üzleti kapcsolatban, tulajdonképpen az ő jóvoltából érkezett hazánkba a spanyol együttes.

„Igazán remek dolog, hogy egy spanyol első osztályú együttes felkészülésül hazánkat választotta – tette hozzá Molnár Ferenc. – Örülök, hogy Szendrei Józsi rám gondolt és megszervezhettem a csapat és egy úgynevezett Rábaközi válogatott találkozóját. A válogatott tagjait a harmadosztályú Csorna és a Kapuvár futballistái alkották."

Bernd Schuster is járt a Rábaközben



Az Európa-bajnok német Bernd Schuster tanítványai ellen az első félidőben a Csorna, a második játékrészben pedig a Kapuvár játékosai léptek pályára.

A megyei sportbarátoknak maradandó élményben volt részük. Bár négy gólt kapott a vegyes csapat, összességében a rábaközi futballisták helytálltak a Getafével szemben.

A Kisalföldben néhányan nyilatkoztak is az élményeikről.

Bojan Lazic,az FC Sopron labdarúgója: „Molnár Ferenc barátom, a mérkőzés egyik szervezőjehívott a találkozóra, ráadásul a Getafében játszó Paunovic jó ismerősöm. Természetesen miatta is kíváncsi voltam a spanyol csapatra. ”

Horváth Cs. Attila, a megyei labdarúgó-szövetség elnöke: „Remek futballnap volt Kapuváron. Délelőtt és délután az utánpótlás, este pedig a világ egyik legerősebb bajnokságának képviselője lépett pályára a kapuvári sporttelepen. A nézőknek és a pályára lépő csornai és kapuvári játékosoknak nagy élményt jelentett atalálkozó. ”

Kovács István megyei sportigazgató: „Megyei sportvezetőként nagy öröm számomra, hogya két ősi rivális egy csapatban lépett pályára és a kapuvári szurkolók sportszerűen megtapsolták a formás csornai támadásokat. ”