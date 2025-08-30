augusztus 30., szombat

Rába-kupa a hétvégén

Rába-kupa a hétvégén

A hét végén 63. alkalommal rendezik meg a röplabda Rába-kupát.  Az 1963-ban indított seregszemlén az évek során több nemzet csapatai versenyeztek. A tornát folyamatosan rendezik meg Győrben. 

Szombaton a férfiak, vasárnap pedig a nők játszanak az Egyetemi sportcsarnokban.

