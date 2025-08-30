Röplabda
1 órája
Rába-kupa a hétvégén
A hét végén 63. alkalommal rendezik meg a röplabda Rába-kupát. Az 1963-ban indított seregszemlén az évek során több nemzet csapatai versenyeztek. A tornát folyamatosan rendezik meg Győrben.
Szombaton a férfiak, vasárnap pedig a nők játszanak az Egyetemi sportcsarnokban.
