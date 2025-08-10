augusztus 10., vasárnap

Megyei foci

1 órája

Priskin kétszer is betalált, góljaival nyert a Gyirmót II

Két vasárnapi mérkőzéssel folytatódott a vármegyei I. osztály új idényének rajtja.

Priskin kétszer is betalált, góljaival nyert a Gyirmót II

Fotó: gyirmotfc.hu - archív

Abda-VVFK-Bau–Gyirmót II 1–3 (1–0)
Abda, 100 néző. V.: Varga D.
Abda: Csáktornyai – Dénes T., Éri, Domján (Tóth E.), Maidics (Virág), Babayigit, Vajda, Nyári (Gál.), Kovács B. (Jász D.), Balogh L., Lányi. Edző: Szűcs Gergely.
Gyirmót II: Szabó Á. – Neskov M. (Árpási K.), Priskin, Szecsődi, Marlen (Árpási B.), Lázár (Neskov O.), Szecsődi, Tóth D., Nyírjei (Pázmány), Albrecht, Dobozi (Virág). Edző: Koltai Tamás.
Gsz.: Nyári (34.), ill. Priskin (62., 93.), Pázmány (73.).
Nagyon jó iramú mérkőzést játszott a két csapat a meleg idő ellenére. A hazaiak az első félidőben több lehetőséget is kidolgoztak és megérdemelten szerezték meg a vezetést. A második félidőben a gyirmóti együttes magasabb fokozatra tudott kapcsolni és ennek köszönhetően előbb az egyenlítést, majd a vezetést is megszerezte, sőt a végén még egy büntetőből sikerült gólt szereznie. A játék képe alapján a döntetlenre is rászolgálhatott volna az abdai csapat, viszont a helyzeteit jobban kihasználó Gyirmót II megérdemelten győzött.
Jók: Csáktornyai, Dénes T., Vajda M., Balogh, ill. Priskin, Árpási K., Bálint, Árpási K.
Szűcs Gergely: – Nagyon örülök, hogy sikerült felvennünk a versenyt a jó erőkből álló gyirmóti csapat ellen. A jövőben a helyzeteinket sokkal jobban kell kihasználnunk, ha pontot, pontokat akarunk szerezni.
Koltai Tamás: – Nagyon rossz első félidő után a cseréknek köszönhetően jó második félidei játékkal nyertünk. A fiatalok most érezték meg a felnőtt futballt tétmeccsen és ez bizonyos szituációkban látható volt. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak.
Tóthpál Gábor

Wiesbauer-Gönyű–Csorna 1–3 (1–1)
Gönyű, 150 néző. V.: Krasznai R.
Gönyű: Boros – Végh P., Kovács K., Varga P., Tarcsa, Puter (Gál), Siska, Kurdi (Prácser), Bodó (Altrichter), Varga Zs. (Tóth O.). Edző: Harcz István.
Csorna: Kantó – Tóth A., Németh O., Márton (Szabó B.), Herman (Horváth N.), Peisser (Németh B.), Gönye, Kovács P., Tóth K., Nagy K., Ladjánszki (Horváth V.). Edző: Torma Tamás.
Gsz.: Siska (27.), ill. Kovács P. (19., 63.), Márton A. (68.).
Jó iramú mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó Csorna elvitte a három pontot.
Jók: Kovács K., Siska, Puter, ill. mindenki.
Harcz István: – Egyéni hibáinknak köszönhetjük, hogy nem szereztünk pontokat. Dicséret illeti a csapatunkat a hozzáállás és a játék miatt.
Torma Tamás: – Az első félidőben szenvedtünk, a másodikban sokkal erősebb játékot tudtunk produkálni, aminek köszönhetően megnyertük a mérkőzést a nagyon jó és szervezetten játszó Gönyű ellen.
H. I. 

Korábbi eredmények: Üstökös FC Bácsa–Intretech-Kapuvár 0–0, Vitnyéd–Győrújbarát 0–4, Credobus Tehetségközpont–Mezőörs 0–6 (0–1), Fertőszentmiklós–Ménfőcsanak 0–1. 
A forduló további programja: Augusztus 13., szerda: Koroncó–Győrújfalu, 18.15 óra.

A bajnokság állása:

1.Mezőörs11006 - 03
2.Győrújbarát11004 - 03
3.Csorna11003 - 13
4.Gyirmót II11003 - 13
5.Ménfőcsanak11001 - 03
6.Bácsa10100 - 01
7.Kapuvár10100 - 01
8.Győrújfalu00000 - 00
9.Koroncó00000 - 00
10.F.-szentmiklós10010 - 10
11.Abda10011 - 30
12.Gönyű10011 - 30
13.Vitnyéd10010 - 40
14.M.-óvár II10010 - 60

 

