Priskin kétszer is betalált, góljaival nyert a Gyirmót II

Abda-VVFK-Bau–Gyirmót II 1–3 (1–0)

Abda, 100 néző. V.: Varga D.

Abda: Csáktornyai – Dénes T., Éri, Domján (Tóth E.), Maidics (Virág), Babayigit, Vajda, Nyári (Gál.), Kovács B. (Jász D.), Balogh L., Lányi. Edző: Szűcs Gergely.

Gyirmót II: Szabó Á. – Neskov M. (Árpási K.), Priskin, Szecsődi, Marlen (Árpási B.), Lázár (Neskov O.), Szecsődi, Tóth D., Nyírjei (Pázmány), Albrecht, Dobozi (Virág). Edző: Koltai Tamás.

Gsz.: Nyári (34.), ill. Priskin (62., 93.), Pázmány (73.).

Nagyon jó iramú mérkőzést játszott a két csapat a meleg idő ellenére. A hazaiak az első félidőben több lehetőséget is kidolgoztak és megérdemelten szerezték meg a vezetést. A második félidőben a gyirmóti együttes magasabb fokozatra tudott kapcsolni és ennek köszönhetően előbb az egyenlítést, majd a vezetést is megszerezte, sőt a végén még egy büntetőből sikerült gólt szereznie. A játék képe alapján a döntetlenre is rászolgálhatott volna az abdai csapat, viszont a helyzeteit jobban kihasználó Gyirmót II megérdemelten győzött.

Jók: Csáktornyai, Dénes T., Vajda M., Balogh, ill. Priskin, Árpási K., Bálint, Árpási K.

Szűcs Gergely: – Nagyon örülök, hogy sikerült felvennünk a versenyt a jó erőkből álló gyirmóti csapat ellen. A jövőben a helyzeteinket sokkal jobban kell kihasználnunk, ha pontot, pontokat akarunk szerezni.

Koltai Tamás: – Nagyon rossz első félidő után a cseréknek köszönhetően jó második félidei játékkal nyertünk. A fiatalok most érezték meg a felnőtt futballt tétmeccsen és ez bizonyos szituációkban látható volt. Ettől függetlenül gratulálok a csapatnak.

Tóthpál Gábor

Wiesbauer-Gönyű–Csorna 1–3 (1–1)

Gönyű, 150 néző. V.: Krasznai R.

Gönyű: Boros – Végh P., Kovács K., Varga P., Tarcsa, Puter (Gál), Siska, Kurdi (Prácser), Bodó (Altrichter), Varga Zs. (Tóth O.). Edző: Harcz István.

Csorna: Kantó – Tóth A., Németh O., Márton (Szabó B.), Herman (Horváth N.), Peisser (Németh B.), Gönye, Kovács P., Tóth K., Nagy K., Ladjánszki (Horváth V.). Edző: Torma Tamás.

Gsz.: Siska (27.), ill. Kovács P. (19., 63.), Márton A. (68.).

Jó iramú mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó Csorna elvitte a három pontot.

Jók: Kovács K., Siska, Puter, ill. mindenki.

Harcz István: – Egyéni hibáinknak köszönhetjük, hogy nem szereztünk pontokat. Dicséret illeti a csapatunkat a hozzáállás és a játék miatt.

Torma Tamás: – Az első félidőben szenvedtünk, a másodikban sokkal erősebb játékot tudtunk produkálni, aminek köszönhetően megnyertük a mérkőzést a nagyon jó és szervezetten játszó Gönyű ellen.

H. I.