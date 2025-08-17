augusztus 17., vasárnap

Labarúgás, Fizz Liga

1 órája

Parádés játékkal hangolt az ETO a Rapid elleni meccsekre - videó

Parádés játékkal hangolt az ETO a Rapid elleni meccsekre - videó

Megszerezte első őszi győzelmét az ETO - ennyi a számszerű tény. Ami ennél sokkal több, hogy a győri zöld-fehérek remek teljesítményt nyújtottak, parádés gólokat szerezve kiütötték az MTK-t és maradandó élményt szereztek azoknak, akik végignézték ezt az összecsapást.

Három döntetlen után először nyertek a zöld-fehérek a mostani bajnokságban, ráadásul tavaly augusztus óta veretlenek idegenben, azóta hét győzelem és tíz döntetlen a mérlegük. 

A győri stadion gyepszőnyegének gombás fertőzése miatt az ETO FC vezetősége kérvényezte a pályaválasztó jog felcserélését, ezért játszották a mérkőzést a fővárosban. A zöld-fehéreket nem nagyon zavarta meg a módosított helyszín, mert három nappal az AIK Stockholm felett a Konferencia-liga selejtezőben aratott győzelem és továbbjutás után is sokkal energikusabban futballoztak ellenfelüknél.  Tulajdonképpen már az első félidőben eldőlt a pontok sorsa, ám az ETO a folytatásban sem állt le és önbizalmat növelő sikerrel hangolt a Rapid elleni meccsekre.

Az ETO azonos számjegyű sikert 2009 április végén ért el idegenben, akkor Zalaegerszegen nyert 7-2-re.

Percről percre

9. perc: Bumba tolta ki a labdát balra Benboualinak, a középcsatár beadott, Bánáti a kapu előtt megelőzte a védőjét, ám 6 méterről Demjénbe vágta a labdát. Óriási helyzet volt.
15. perc: Vitális csodálatos keresztlabdát ívelt a védők mögé befutó Stefulj elé a bal oldalra, majd mielőtt Molnár Á. odaérhetett volna, a hátvéd 8 méterről ballal a rövid sarokba lőtt. 0-1.
24. perc: Vitális jobb oldali szögletére Csinger érkezett, a középhátvéd 7 méterről alig fejelt a jobb sarok mellé.
30. perc: Krpic a balösszekötő helyéről beadással próbálkozott, Szépe feje felett elszállt a labda, ez megzavarta Demjént is, aki későn vetődött, a labda így a bal sarokban kötött ki. 0-2.
31. perc: Szöglet után valahogy a kapu előtti kavarodásban a középen álló Molnár R. elé került a labda, aki tíz méterről a jobb sarokba lőtte. 1-2.
35. perc: Vitális végezhetett el szabadrúgást a balösszekötő helyéről, remek ívű lövése a jobb felső sarokba vágódott. Demjén csak hozzáérni tudott a labdához. 1-3.
45+2. perc: Stefulj lőtt kapura, de a labda lepattant Szépéről, éppen Benbouali elé, a középcsatár pedig kissé váratlanul fordulásból a jobb sarokba lőtt. 1-4.
53. perc: Ouro lódult meg egy jó indítással a jobb oldalon, de középre tett labdája Bumba háta mögé érkezett.
60. perc: Bognár adta be jobbról a labdát, Jurina kibújt Csinger mellől, és bár rosszul találta el a labdát, az a jobb sarokba pattogott. 2-4.
69. perc: Bumba passza után Lehoczky és Szépe mellett is elvitte a labdát Benbouali, aki a balösszekötő helyéről 10 méterről kilőtte a hosszú sarkot. 2-5.
77. perc: Stefulj passzolt a védők mögé, Huszár pedig a balösszekötő helyéről, nyolc méterről a hosszú sarokba lőtt. 2-6.
82. perc: Vingler indította a jobb oldalon Vladoiut, aki kapásból középre lőtte a labdát, ott a szabadon érkező Piscsur közelről a hálóba lőtt. 2-7.
 

Jegyzőkönyv

MTK–ETO FC  2–7 (1–4)
Új Hidegkuti-stadion, 2000 néző. V.: Molnár A.
MTK: Demjén – Bévárdi, Szépe, Kádár (Széles, 46.), Kovács P.  (Vitályos, 46.)– Kata, Németh (Horváth, 46.) – Molnár Á. (Lehoczky, 67.), Bognár (Átrok, 70.), Molnár R. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid.
ETO: Petrás – Tóth, Csinger, Krpic, Stefulj (Tollár, 84.) – Vingler, Vitális – Bánáti (Vladiou, 54.), Gavric (Ouro, 46.), Bumba (Huszár, 72.) – Benbouali (Piscsur, 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
Gsz.: Molnár R. (31.), Jurina (60.), ill. Stefulj (15.), Krpic (30.), Vitális (35.), Benbouali (45+2., 68.), Huszár (77.),  Piscsur (82.).
Kiállítva: Vitályos (65.).
 

 Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője az M4 Sportnak nyilatkozott a mérkőzés után:
„Mérges vagyok, mert egy ilyen mérkőzést le kell hozni kapott gól nélkül. Van még hova fejlődni, van még mit tanulnunk. Még mindig hiányzott számomra a hatékonyság, mert túl sok helyzet kell ahhoz, hogy gólt rúgjunk - ezt annak ellenére mondom, hogy ma rúgtunk hetet. Még mindig voltak olyan dolgok, amiken javítanunk kell."                           

 

