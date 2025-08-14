1 órája
Parádés, harcos játékkal jutott rájátszásba az ETO - galériával, nyilatkozattal, videóval
Az ETO FC bravúros teljesítménnyel 2-0-ra legyőzte a vendég AIK Stockholmot a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, ezzel megfordította a párharcot és 3-2-es összesítéssel bejutott a selejtező utolsó körébe.
Nagyszerű teljesítményt nyújtottak Krpicék.
Fotó: Csapó Balázs
ETO FC–AIK 2–0 (1–0)
Győr, ETO Park, Konferencia-liga, 3. selejtezőkör, 2. mérkőzés, 6991 néző. V.: Visser (belga).
ETO: Petrás – Vladoiu, Csinger, Krpic, Stefulj – Vitális, Anton (Tóth R., 80.) – Gavric (Bánáti, 80.), Ouro (Boldor, 86.), Bumba (Piscsur, 94.) – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs.
AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71.), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen.
Gsz.: Gavric (34.), Csongvai (60., öngól).
34. perc: Stefulj bal oldali hajszálpontos beadására Gavric robbant be középen, aki 6 m-ről a kapu jobb oldalába lőtt. 1–0.
60. perc: Bal oldalról végezhetett el szögletet az ETO. Anton ívelt a kapu elé, s a labda Csongvait kicsit érintve, a lába között perdült a hálóba. 2–0.
Egygólos hátrányból, felemás érzésekkel várhatták a győriek a visszavágót, ugyanis Borbély Balázs vezetőedző a győri találkozó előtt azt mondta, minden játékosa rendelkezésére áll, vagyis a legerősebb kerettel léphetnek pályára. Utóbbival azonban akadt egy „kis” probléma: az ETO-stadion gyepszőnyegét ugyanis gombás fertőzés támadta meg, és a fű állapota még a megszokottnál is rosszabb lett. Ez persze nem csupán az ETO, hanem az ellenfél játékosait is érintette, az viszont kérdéses volt, mely csapat tud a megváltozott (rosszabb) körülményekhez jobban alkalmazkodni.
Szerencsére az ETO szebb képet mutatott, mint a gyep, egészen parádésan kezdték a meccset a zöld-fehérek. Bumba révén már a 4. percben csaknem vezetést szereztek a Rába-partiak, a győri támadó Vladoiu beadása után emelt az ötös sarkáról a lécre. Két perc múlva a román légiós beadásáról Benbouali maradt alig le. Húsz perc után tudott csak kijönni kissé a szorításból a svéd gárda, de aztán megint győri lehetőségek következtek. Vitális lecsorgó lövése után Benbouali küzdötte helyzetbe magát, de csapattársa kissé zavaró közelsége miatt nem találta el jól a labdát. Nem úgy Gavric, aki határozottan lőtt egy remek beadás után a kapuba. Nagyobb is lehetett volna a győri előny, előbb Anton szögletét követően Stefulj kapáslövését védte Nordfeldt, majd Anton lépett ki, ám visszahúzták még a svéd 16-os előtt. Az esetnél Visser határozatlan volt, előbb szabadrúgást ítélt, majd a 11-es pontra mutatott, végül előbbi lett a végső döntés, Anton azonban nem jól célzott. A félidő utolsó öt percében feljebb jött az AIK, de csak szabálytalan gólig jutott.
Konferencia-liga: ETO FC–AIK 2-0Fotók: Csapó Balázs
Svéd helyzettel kezdődött a második félidő, majd egy vendégszögletnél Benkovic esett el Csinger ölelésében a 16-oson belül, amiért Visser tizenegyest ítélt. Salétros jobb alsó sarok felé tartó büntetőjét azonban Petrás védte bravúrral. A másik oldalon is szöglet okozott zavart, csakhogy ebből Anton szenzációs tekerését követően szabályos gól született. Ezzel már összesítésben is az ETO-nál volt az előny, amit lefújásig – kis szerencsével – meg is tartottak a zöld-fehérek, s harcos, taktikus játékkal, teljesen megérdemelten jutottak be a KL rájátszásába.
Íme a mérkőzés összefoglalója:
Borbély Balázs: „Az első benyomások pozitívak, boldogok vagyunk. Nem volt könnyű mérkőzés, de nem is számoltunk azzal, hogy az lesz. Jól kezdtük, megfelelő mentalitással, türelmesen, még ha nem is jó pályán, de tudtunk jól focizni. Bumba és Nadhir helyzete, vagy Stefulj szituációja az első félidőben megérdemelt első félidei előnyt hozott. Mindkét csapat óvatosan kezdett, kérdés az volt, ki hibázik. A második félidő elején mi vétettünk, ami tizenegyest ért az ellenfélnek. A játék ezután kiegyenlítődött, majd átvettük az irányítást, nálunk volt a meccslabda. Nadhir fejesével le lehetett volna zárni a mérkőzést. Mindent egy lapra tett fel az ellenfél, a kipattanó labdák és a kapufák miatt volt egy kis szerencsénk, amit megérdemeltünk, mert többet tettünk a továbbjutásért. Érettebben játszottunk, mint Stockholmban.”
A csapat fizikuma szemmel láthatóan jobb az egy évvel ezelőtti formához képest. A vezetőedző ezzel kapcsolatban elmondta: próbáltak felkészülni a dupla terhelésre, de úgy véli, nemcsak a fizikai fejlődés segítette őket győzelemhez, hanem az is, hogy a kispadról nagyon jól szálltbak be a mérkőzésbe. A cserejátékosok koncentráltan mentek a pályára, és hibátlanul vették fel a meccs ritmusát.
Újságírói kérdésre, mely szerint a nagy meleg befolyásolhatta-e a játékosok teljesítményét, így válaszolt:
„Akkor lennék elégedetlen, ha nem lennének fáradtak a játékosok a meccs végén. Mindkét csapatnak ugyanazok voltak a körülményei.”