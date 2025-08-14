Parádés, harcos játékkal jutott rájátszásba az ETO - galériával, nyilatkozattal, videóval

Borbély Balázs: „Az első benyomások pozitívak, boldogok vagyunk. Nem volt könnyű mérkőzés, de nem is számoltunk azzal, hogy az lesz. Jól kezdtük, megfelelő mentalitással, türelmesen, még ha nem is jó pályán, de tudtunk jól focizni. Bumba és Nadhir helyzete, vagy Stefulj szituációja az első félidőben megérdemelt első félidei előnyt hozott. Mindkét csapat óvatosan kezdett, kérdés az volt, ki hibázik. A második félidő elején mi vétettünk, ami tizenegyest ért az ellenfélnek. A játék ezután kiegyenlítődött, majd átvettük az irányítást, nálunk volt a meccslabda. Nadhir fejesével le lehetett volna zárni a mérkőzést. Mindent egy lapra tett fel az ellenfél, a kipattanó labdák és a kapufák miatt volt egy kis szerencsénk, amit megérdemeltünk, mert többet tettünk a továbbjutásért. Érettebben játszottunk, mint Stockholmban.”

A csapat fizikuma szemmel láthatóan jobb az egy évvel ezelőtti formához képest. A vezetőedző ezzel kapcsolatban elmondta: próbáltak felkészülni a dupla terhelésre, de úgy véli, nemcsak a fizikai fejlődés segítette őket győzelemhez, hanem az is, hogy a kispadról nagyon jól szálltbak be a mérkőzésbe. A cserejátékosok koncentráltan mentek a pályára, és hibátlanul vették fel a meccs ritmusát.