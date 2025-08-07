Pályán az SKC - elkezdte az idényt a soproni csapat

Felmérésekkel, orvosi vizsgálatokkal kezdte felkészülését a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata az előtte álló idényre.

A soproni alakulat szlovén szakvezetőjét, Gasper Potocnikot először az idegenlégiósok kiválasztásáról faggattuk.

Sopronban egyértelműen tovább fiatalodott a társaság.

Fotó: Rombai Péter

„Miután láttuk, hogyan alakul a keret magyar magja, eldöntöttük, mely posztokra kell légiósokat szerződtetni – kezdte Potocnik. – A stábbal együtt figyeltük a játékospiacot, a klub vezetésével is folyamatosan egyeztettünk, és próbáltuk az anyagi lehetőségekhez képest a legerősebb keretet összehozni. Nagy előnynek érzem, hogy a szlovén bajnokságban a légiós irányító, Josh Thompson és szlovén centerünk, Igor Struger már az előző évadban is együtt játszott. Ha minden jól megy, a hét végére a négy légiós közül három már csatlakozik is a csapathoz, Luke Nelson érkezik később, ő most az angol válogatottal készül.”

A következő szezon magyar magjáról így vélekedett az SKC mestere:

Magyar játékosaink többsége elég fiatal, s most egyértelműen tovább fiatalodott a társaság. Akik azonban már az előző évadban is velünk voltak, ők egy évvel idősebbek lettek, no meg a pályán sok-sok tapasztalattal gazdagodtak, ami, biztos vagyok benne, hogy a csapat hasznára válik. Új magyar játékosaink is aránylag fiatalok, motivált, bizonyítani vágyó játékosok, ők is hasznos játékosai lehetnek majd a csapatnak. A hozzánk felkerülő saját nevelésű fiatalokat pedig amellett, hogy a felnőttkerettel készülnek, s ez egy esély nekik a folyamatos fejlődésre, szépen, lépésről lépésre próbáljuk majd beépíteni. Ami némi nehézséget okoz, hogy van egy-két fiatal, akik a korosztályos válogatottakkal készülve kisebb sérülést szenvedtek, de bízom benne, hogy hamarosan teljes értékű edzésmunkát végezhetnek.

Rátérve magára a felkészülésre, Potocnik azt fejtegette, hogy a felkészülés eleji időszaknak megfelelő edzésmunka elvégzése mellett fontos, hogy kialakuljon egy jó „kémia” a csapaton belül.

Hozzátette: a felkészülési program már nagyjából összeállt, a tervek szerint elég hamar, már augusztus 22-én edzőmeccset játszik a társaság, és szűk egy hónap alatt 10–11 felkészülési mérkőzést játszik majd a csapat.



