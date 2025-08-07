augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

25°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Pályán az SKC - elkezdte az idényt a soproni csapat

Címkék#kosárlabda#felkészülés#Sopron KC#NB I

Csütörtökön felméréssel és orvosi vizsgálatokkal elkezdte felkészülését a következő évadra a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata. A soproni gárdánál hétvégére már csaknem a teljes keret együtt lesz.

Botar László

Felmérésekkel, orvosi vizsgálatokkal kezdte felkészülését a Sopron KC férfi kosárlabdacsapata az előtte álló idényre.
A soproni alakulat szlovén szakvezetőjét, Gasper Potocnikot először az idegenlégiósok kiválasztásáról faggattuk. 

Sopronban egyértelműen tovább fiatalodott a társaság.
Fotó: Rombai Péter

 „Miután láttuk, hogyan alakul a keret magyar  magja, eldöntöttük, mely posztokra kell légiósokat szerződtetni – kezdte Potocnik. – A stábbal együtt figyeltük a játékospiacot, a klub vezetésével is folyamatosan egyeztettünk, és próbáltuk az anyagi lehetőségekhez képest a legerősebb keretet összehozni. Nagy előnynek érzem, hogy a szlovén bajnokságban a légiós irányító, Josh Thompson és szlovén centerünk, Igor Struger már az előző évadban is együtt játszott. Ha minden jól megy, a hét végére a négy légiós közül három már csatlakozik is a csapathoz, Luke Nelson érkezik később, ő most az angol válogatottal készül.” 
A következő szezon magyar magjáról így vélekedett az SKC mestere: 

Magyar játékosaink többsége elég fiatal, s most egyértelműen tovább fiatalodott a társaság. Akik azonban már az előző évadban is velünk voltak, ők egy évvel idősebbek lettek, no meg a pályán sok-sok tapasztalattal gazdagodtak, ami, biztos vagyok benne, hogy a csapat hasznára válik. Új magyar játékosaink is aránylag fiatalok, motivált, bizonyítani vágyó játékosok, ők is hasznos játékosai lehetnek majd a csapatnak. A hozzánk felkerülő saját nevelésű fiatalokat pedig amellett, hogy a felnőttkerettel készülnek, s ez egy esély nekik a folyamatos fejlődésre, szépen, lépésről lépésre próbáljuk majd beépíteni. Ami némi nehézséget okoz, hogy van egy-két fiatal, akik a korosztályos válogatottakkal készülve kisebb sérülést szenvedtek, de bízom benne, hogy hamarosan teljes értékű edzésmunkát végezhetnek.

A hét végére a négy légiós közül három már csatlakozik is az SKC-hoz
Fotó: Rombai Péter

Rátérve magára a felkészülésre, Potocnik azt fejtegette, hogy a felkészülés eleji időszaknak megfelelő edzésmunka elvégzése mellett fontos, hogy kialakuljon egy jó „kémia” a csapaton belül.

Hozzátette: a felkészülési program már nagyjából összeállt, a tervek szerint elég hamar, már augusztus 22-én edzőmeccset játszik a társaság, és szűk egy hónap alatt 10–11 felkészülési mérkőzést játszik majd a csapat.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu