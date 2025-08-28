Pályán az Audi-ETO - kézilabda és foci a hétvégi programban

CSÜTÖRTÖK

Labdarúgás, vármegyei III. osztály Mosonmagyaróvári csoport: Hotel Lajta Park–Öttevény, 18 óra.

PÉNTEK

Kézilabda, felkészülési mérkőzés: Győri Audi ETO KC–HC DAC. Győr, Audi-aréna, 16 óra.

SZOMBAT

Labdarúgás, vármegyei I. osztály: Fertőszentmiklós–Gyirmót II, Kapuvár–Koroncó, Mezőörs–Abda, Győrújbarát–Győrújfalu, 17 óra. Csorna–Credobus Tehetségközpont, 18 óra.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Győrasszonyfa–Győrszentiván, 15 óra. Vámosszabadi–Pannonhalma, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Rajka–Kimle, Hegyeshalom–Kunsziget, MITE–Mosonszentmiklós, 17 óra. Soproni csoport: Veszkény–Rábatamási, SVSE–Rábaszentandrás, Lövő–Beled, 17 óra.

Vármegyei III. osztály, Győri B csoport: Rábaszentmihály–Győrújbarát II, Börcs II–Rábapatona, 17 óra.

Mosonmagyaróvári csoport: Darnózseli–Dunaszeg, Dunasziget–Mecsér, Károlyháza–Mosonszolnok, Püski–Bezenye, Mosonszentmiklós II–Halászi, Győrzámoly–Győrladamér, 17 óra.

Soproni B csoport: Nagylózs - Himod, 17 óra.

VASÁRNAP

Labdarúgás, Fizz Liga, NB I: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus. Győr, ETO Park, 17.30 óra.

Vármegyei I. osztály: Gönyű–Bácsa, Ménfőcsanak–Vitnyéd, 17 óra.

Vármegyei II. osztály, Győri csoport: Győrújfalu II–Táp, Felpéc–Nyúl, DAC UP–Börcs, Bőny–Tét, Bácsa II–Kajárpéc, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Lébény–Jánossomorja, Hédervár–Levél, Máriakálnok–Lipót, Dunakiliti–Ásványráró, 17 óra. Soproni csoport: Répcementi–Nagycenk, SFAC–Farád, Szany–Petőháza, 17 óra.

Vármegyei III. osztály, Győri A csoport: Veszprémvarsány–Csikvánd, 14 óra. Töltéstava–Tényő, Sokorópátka–Bakonyszentlászló, Pér–Gyömöre, 17 óra. Győri B csoport: Nagyszentjános–Kóny, Pázmándfalu–Enese, 14 óra. Győrság–Győrsövényház, Győr Sharks–Abda II, Bajcs–Bágyogszovát, 17 óra. Mosonmagyaróvári csoport: Dunaszentpál–MITE II, 17 óra. Soproni A csoport: Osli–Kisfalud, 16 óra. Egyházasfalu–Ágfalva, Jobaháza–Fertőrákos, Mihályi–Vág, Egyed–Markotabödöge, 17 óra. Soproni B csoport: Fertőszentmiklós II–Sopronhorpács, Répcevis–Hegykő, 14 óra. Babót–Zsira, Harka–Pusztacsalád, Fertőendréd–Újkér, Balf–Rábakecöl, 17 óra.