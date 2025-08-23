Óváron a Gyirmót, Bőnyben tovább írnák a csodát

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–GYIRMÓT FC GYŐR

Mosonmagyaróvár, szombat, 16.30 óra. V.: Sipos.

Izgalmas összecsapást ígér a két NB III-as együttes kupacsatája, amit a vendégek várhatnak jobb formában, hiszen az NB II-es visszajutást megcélzó Gyirmót hibátlanul rajtolt a harmadosztályban, és a kupa első fordulójából is magabiztosan lépett tovább. A mérkőzés pikantériája, hogy a vendégek trénere, Weitner Ádám a Lajta-partiakkal lett legutóbb bajnok, majd a kék-sárgákhoz igazolt.

INTRETECH-KAPUVÁR–DOROG

Kapuvár, szombat, 16.30 óra. V.: Pusztai.

Komoly erőpróba előtt áll a Varga Péter által irányított rábaközi együttes, amely a szezon előtt alaposan megerősödő, az NB III-ban nagyszerűen rajtoló, négy mérkőzésből négyet megnyerő Dorogot fogadja. Bravúr kellene a hazai továbbjutáshoz, de ami bizakodásra adhat okot, hogy a Dorog az előző fordulóban „megizzadt” Ménfőcsanakon, ahol túlórázni kényszerült.

BŐNY–MÓR

Bőny, szombat, 16.30 óra. V.: Pázsi.

A megyei II. osztályban szereplő bőnyiek már így is történelmük legnagyobb sikerét érték el, amikor az első körben legyőzték a Vas vármegyei II. osztályú Újperint csapatát, s továbbjutottak a második fordulóba az országos főtáblán. Ezúttal már egy magasabb osztályú gárda, a Fejér megyei I. osztályban vitézkedő Mór érkezik Bőnybe. A hazaiak ezzel együtt bizakodók, mert nem szeretnének itt megállni:

„Remélem, még nem végeztünk idénre a népünnepélyekkel. Van egy kis esélyünk, mert kaphattunk volna NB-s csapatot is. Úgy készülünk, hogy mindent beleadunk, és megpróbáljuk meglepni az ellenfelet. Fiatal, sokat futó, letámadó csapatunk van, néhány rutinos futballista is akad, megpróbáljuk megnehezíteni az ellenfél dolgát” – nyilatkozta a molkupa.hu oldalon korábban Zobák Csaba klubelnök, edző.

MEZŐÖRS–HALADÁS

Mezőörs, vasárnap, 16.30 óra. V.: Gindl.

A szebb napokat is megélt szombathelyi klub csapata látogat Mezőörsre, ahol bizony nem lesz könnyű dolga az NB III-ban nem túl fényesen rajtoló Haladásnak. A nyáron még erősebbé vált az amúgy is komoly játékerőt képviselő hazai együttes, amely esélyeshez méltón, hibátlanul, rengeteg gólt lőve kezdte osztályában a szezont.