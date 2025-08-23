augusztus 23., szombat

Bence névnap

14°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyar Kupa

38 perce

Óváron a Gyirmót, Bőnyben tovább írnák a csodát

Címkék#Gyirmót#MOL Magyar Kupa#Mosonmagyaróvár#Mezőörs#Bőny#labdarúgás#Kapuvár

Hétvégén rendezik a MOL Magyar Kupa 2. fordulóját, melyben négy párharcban öt Győr-Moson-Sopron vármegyei csapatunk érdekelt.

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–GYIRMÓT FC GYŐR
Mosonmagyaróvár, szombat, 16.30 óra. V.: Sipos.
Izgalmas összecsapást ígér a két NB III-as együttes kupacsatája, amit a vendégek várhatnak jobb formában, hiszen az NB II-es visszajutást megcélzó Gyirmót hibátlanul rajtolt a harmadosztályban, és a kupa első fordulójából is magabiztosan lépett tovább. A mérkőzés pikantériája, hogy a vendégek trénere, Weitner Ádám a Lajta-partiakkal lett legutóbb bajnok, majd a kék-sárgákhoz igazolt.

INTRETECH-KAPUVÁR–DOROG
Kapuvár, szombat, 16.30 óra. V.: Pusztai.
Komoly erőpróba előtt áll a Varga Péter által irányított rábaközi együttes, amely a szezon előtt alaposan megerősödő, az NB III-ban nagyszerűen rajtoló, négy mérkőzésből négyet megnyerő Dorogot fogadja. Bravúr kellene a hazai továbbjutáshoz, de ami bizakodásra adhat okot, hogy a Dorog az előző fordulóban „megizzadt” Ménfőcsanakon, ahol túlórázni kényszerült.

BŐNY–MÓR
Bőny, szombat, 16.30 óra. V.: Pázsi.
A megyei II. osztályban szereplő bőnyiek már így is történelmük legnagyobb sikerét érték el, amikor az első körben legyőzték a Vas vármegyei II. osztályú Újperint csapatát, s továbbjutottak a második fordulóba az országos főtáblán. Ezúttal már egy magasabb osztályú gárda, a Fejér megyei I. osztályban vitézkedő Mór érkezik Bőnybe. A hazaiak ezzel együtt bizakodók, mert nem szeretnének itt megállni: 
„Remélem, még nem végeztünk idénre a népünnepélyekkel. Van egy kis esélyünk, mert kaphattunk volna NB-s csapatot is. Úgy készülünk, hogy mindent beleadunk, és megpróbáljuk meglepni az ellenfelet. Fiatal, sokat futó, letámadó csapatunk van, néhány rutinos futballista is akad, megpróbáljuk megnehezíteni az ellenfél dolgát” – nyilatkozta a molkupa.hu oldalon korábban Zobák Csaba klubelnök, edző.

MEZŐÖRS–HALADÁS
Mezőörs, vasárnap, 16.30 óra. V.: Gindl.
A szebb napokat is megélt szombathelyi klub csapata látogat Mezőörsre, ahol bizony nem lesz könnyű dolga az NB III-ban nem túl fényesen rajtoló Haladásnak. A nyáron még erősebbé vált az amúgy is komoly játékerőt képviselő hazai együttes, amely esélyeshez méltón, hibátlanul, rengeteg gólt lőve kezdte osztályában a szezont.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu