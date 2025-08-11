Öt gólt lőtt egy meccsen, mégsem örült, mert csapata egy tucatot kapott

Nem nagyon unatkozhattak a nézők a hétvégi Veszprémvarsány–Pér futballmeccsen, ahol nem is potyogtak, hanem záporoztak a találatok. A megyei III. osztályú bajnokin ugyanis 17(!) gól született. Ebből hatot egymaga a vendégek támadója, Boros Péter szerzett, míg a hazaiaknál Körmendi László ötször volt eredményes. Míg előbbi végül a győzelemnek is örülhetett, utóbbi – bár az öt találattal pályafutása legeredményesebb bajnokiját zárta –, mégsem lehetett igazán elégedett, mert csapata végül egy tucat(!) gólt kapott, s 12-5-re vereséget szenvedett.

A veszprémvarsányi csapat hit és alázat nélkül nem lép pályára. Körmendi László az alsó sorban jobbról a negyedik.

Fotó: Egyesület Veszprémvarsány/Facebook

„Valóban nem voltam túl boldog, mert nem számítottam arra, hogy öt rúgott góllal végül kikapunk, ráadásul ennyire – mondta érthetően kissé szomorúan Körmendi László a Veszprémvarsány rutinos játékmestere. – Persze azzal tisztában voltunk, hogy nem a mi csapatunk a meccs esélyese, de ennél azért szorosabb kilencven percben reménykedtem. Amúgy volt is esély erre, mert ugyan már nyolc-kettőre is vezetett az ellenfél, sikerült ekkor zsinórban három gólt is szereznem. Az utolsó tíz percben aztán négy újabb gólt kaptunk, emiatt nem lett szorosabb a vége.”

Körmendi László, balra a csapattárs, Gyöngyösi Olivérrel.

Fotó: Egyesület Veszprémvarsány/Facebook

A 37 éves játékos felnőtt bajnokin még nem lőtt öt gólt.

„Csak öregfiúk meccsen sikerült ennyit, vagy még több találatot szereznem. Bosszant persze, hogy öt gólt rúgtam, de a csapat végül tizenkettőt kapott, még ha nem is mi voltunk a favoritok, s ennek megfelelően nem is mi domináltunk. Ezzel együtt nincs okunk szégyenkezni, mert azt tudni kell, az ellenfélnél szerényebb képességű társaság a miénk, s ha a tudás nem is ugyanakkora, hit és alázat nélkül sohasem lépünk pályára” – tette hozzá Körmendi László, aki ahogy sokan mások a vármegyében, gyerekként az ETO-ban kezdett el futballozni. Később Sopronba, majd Siófokra került, s felnőttként az NB III-ig jutott, manapság pedig már kedvtelésből, a sportág szeretete miatt húz hétvégente futballcipőt.

Körmendi László egyik, tizenegyesből szerzett találata az ötből: