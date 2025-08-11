augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

24°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megyei foci

55 perce

Öt gólt lőtt egy meccsen, mégsem örült, mert csapata egy tucatot kapott

Címkék#Veszprémvarsány#megyei foci#Megyei III. osztály

Pályafutása legeredményesebb találkozóján van túl Körmendi László a megyei III. osztályú Veszprémvarsány rutinos labdarúgója, aki öt találatot szerzett a hétvégi bajnokin, ám mégsem örülhetett ennek, mivel csapata így is vereséget szenvedett, ráadásul tizenkét gólt kapott.

Szeitz Tibor

Nem nagyon unatkozhattak a nézők a hétvégi Veszprémvarsány–Pér futballmeccsen, ahol nem is potyogtak, hanem záporoztak a találatok. A megyei III. osztályú bajnokin ugyanis 17(!) gól született. Ebből hatot egymaga a vendégek támadója, Boros Péter szerzett, míg a hazaiaknál Körmendi László ötször volt eredményes. Míg előbbi végül a győzelemnek is örülhetett, utóbbi – bár az öt találattal pályafutása legeredményesebb bajnokiját zárta –, mégsem lehetett igazán elégedett, mert csapata végül egy tucat(!) gólt kapott, s 12-5-re vereséget szenvedett.

A veszprémvarsányi csapat hit és alázat nélkül nem lép pályára. Körmendi László az alsó sorban jobbról a negyedik.
Fotó: Egyesület Veszprémvarsány/Facebook

Valóban nem voltam túl boldog, mert nem számítottam arra, hogy öt rúgott góllal végül kikapunk, ráadásul ennyire – mondta érthetően kissé szomorúan Körmendi László a Veszprémvarsány rutinos játékmestere. – Persze azzal tisztában voltunk, hogy nem a mi csapatunk a meccs esélyese, de ennél azért szorosabb kilencven percben reménykedtem. Amúgy volt is esély erre, mert ugyan már nyolc-kettőre is vezetett az ellenfél, sikerült ekkor zsinórban három gólt is szereznem. Az utolsó tíz percben aztán négy újabb gólt kaptunk, emiatt nem lett szorosabb a vége.

Körmendi László, balra a csapattárs, Gyöngyösi Olivérrel. 
Fotó: Egyesület Veszprémvarsány/Facebook

A 37 éves játékos felnőtt bajnokin még nem lőtt öt gólt.

Csak öregfiúk meccsen sikerült ennyit, vagy még több találatot szereznem. Bosszant persze, hogy öt gólt rúgtam, de a csapat végül tizenkettőt kapott, még ha nem is mi voltunk a favoritok, s ennek megfelelően nem is mi domináltunk. Ezzel együtt nincs okunk szégyenkezni, mert azt tudni kell, az ellenfélnél szerényebb képességű társaság a miénk, s ha a tudás nem is ugyanakkora, hit és alázat nélkül sohasem lépünk pályára – tette hozzá Körmendi László, aki ahogy sokan mások a vármegyében, gyerekként az ETO-ban kezdett el futballozni. Később Sopronba, majd Siófokra került, s felnőttként az NB III-ig jutott, manapság pedig már kedvtelésből, a sportág szeretete miatt húz hétvégente futballcipőt.

Körmendi László egyik, tizenegyesből szerzett találata az ötből:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu