augusztus 12., kedd

Klára névnap

28°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

1 órája

Összelapáltoltak jó pár érmet a győriek

Címkék#Kajak-kenu ob#Mitring#Győri Vízisport SE

Múlt hét végén kilenc világbajnoki indulóval rendezték meg Szolnokon a kajak-kenu Duna Life Medical felnőtt országos bajnokságot.

Összelapáltoltak jó pár érmet a győriek

Rumi Gergő a Patent Győr kenusa.

Fotó: MKKSZ

A kétnapos viadalon kiemelkedett a mezőnyből Bragato Giada és Kisbán Zsófia, a két kenus párosban is nyert, valamint az 5000 méteres számig harcban álltak a legeredményesebb versenyző címért. Ez végül Giadát illette meg, aki öt arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzéremmel zárt. Uhrin Dávid pedig a legaktívabb versenyző volt Szolnokon, a kenus összesen 12 számban állt rajthoz,  három arany, négy ezüst és három bronz került a nyakába.
Az ob-n a győriek is "összelapátoltak" jó néhány helyezést, a Patent Győr versenyzői egy arany-, két ezüst- és három bronzérmet szereztek.
Pénteken a férfiak 200 m-es C–1-es mezőnyében Kurczina Máté második, Rumi Gergő pedig a harmadik helyen ért célba, K–2 1000 m-en az Aradi Álmos, Mitring Olivér páros ezüstérmes lett. 
Szombaton Rumi Gergő, a szegedi Molnár Csepkével, Molnár Csanáddal és Kis-Batka Iringó Júliával egy hajóban C4 Mix 500 m-en lett országos bajnok. A Kurczina Máté, Péter Zsolt Zsombor, Hancz Illés, Rumi Gergő győri négyes C4 500 m-en "futott be" harmadikként, míg az Aradi Álmos, Mitring Olivér kettős K2 500 m-en lett szintén harmadik.

 

Emellett a szolnoki verseny részeként 10 döntővel bekerült a Kajak-Kenu Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság avagy a MEFOB 2025 is a programba, ahol, Rumi Gergő három aranyéremt is szerzett, C1 200m, C1 500m és C2 200 m versenyszámokban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu