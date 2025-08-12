Összelapáltoltak jó pár érmet a győriek

A kétnapos viadalon kiemelkedett a mezőnyből Bragato Giada és Kisbán Zsófia, a két kenus párosban is nyert, valamint az 5000 méteres számig harcban álltak a legeredményesebb versenyző címért. Ez végül Giadát illette meg, aki öt arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzéremmel zárt. Uhrin Dávid pedig a legaktívabb versenyző volt Szolnokon, a kenus összesen 12 számban állt rajthoz, három arany, négy ezüst és három bronz került a nyakába.

Az ob-n a győriek is "összelapátoltak" jó néhány helyezést, a Patent Győr versenyzői egy arany-, két ezüst- és három bronzérmet szereztek.

Pénteken a férfiak 200 m-es C–1-es mezőnyében Kurczina Máté második, Rumi Gergő pedig a harmadik helyen ért célba, K–2 1000 m-en az Aradi Álmos, Mitring Olivér páros ezüstérmes lett.

Szombaton Rumi Gergő, a szegedi Molnár Csepkével, Molnár Csanáddal és Kis-Batka Iringó Júliával egy hajóban C4 Mix 500 m-en lett országos bajnok. A Kurczina Máté, Péter Zsolt Zsombor, Hancz Illés, Rumi Gergő győri négyes C4 500 m-en "futott be" harmadikként, míg az Aradi Álmos, Mitring Olivér kettős K2 500 m-en lett szintén harmadik.

Emellett a szolnoki verseny részeként 10 döntővel bekerült a Kajak-Kenu Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság avagy a MEFOB 2025 is a programba, ahol, Rumi Gergő három aranyéremt is szerzett, C1 200m, C1 500m és C2 200 m versenyszámokban.