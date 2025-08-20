Önmagával versenyzett Kopasz

Férfi K-1 1000 méteren óriási mezőny jött össze, hat előfutamot is rendeztek, ennek megfelelően nem lehetett egyből bejutni a döntőbe. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kopasz Bálint az első futamban viszonylag gyengébb mezőnyben lapátolt, de önmagával versenyezve remek időt repesztett és fölényesen nyert.

Megnyomtam a pályát, erős volt a tempó, jó volt az állóképességem és az erőszintem is. Túl erős mezőny most nem jött össze az én futamomban, de nem baj, én csak magamra figyeltem. Kellett, hogy kicsit többet kiadjak magamból annál, mint ami megszokott az előfutamokban - értékelt a parton a 28 éves klasszis. – Arra számítok, hogy pénteken már jóval erősebb lesz a verseny a középfutamban, arra nagyon fel kell készülnöm. Addig mozgásban maradok, nyújtok, mobilizálok, elmegyek futni, hogy a keringést fenntartsam, ez az ezer méteren nagyon fontos.

A Patent Győr kajakosa a júniusi Eb előtt betegséggel küzdött, ezután harmadik lett, a viadal után pedig pihent néhány napot. Aztán következett egy újabb alapozás, majd gyorsítás. Mint mondta, ismételt betegség vagy sérülés nem hátráltatta, jól sikerült a felkészülése a vb-re.

"Viszonylag sokat várok magamtól. Először persze be kell jutni a döntőbe, nagyon kemény mezőny jött össze" – tette hozzá.