Öngólból született az ETO második gólja? + videók

Az egygólos stockholmi vereség után hazai pályán képes volt fordítani az ETO FC az AIK ellen: a győriek Zeljko Gavric találatával és Csongvai Áron öngóljával 2–0-ra győztek, így 3–2-es összesítéssel továbbjutottak a Konferencia-liga-selejtező rájátszásába.

A győri Anton gólöröme. A találata végül öngól lett.

A második győri gól esetében Anton szöglete után Csongvai a gólvonal előtt lyukat rúgott, és a labda a magyar légiós támaszkodó lábáról pattant a kapu bal felső sarkába. Az UEFA először Antonnak adta a gólt, majd átírták Csongvai öngóljának. Kérdés, hogy a labda a kapuba jutott volna-e a válogatott játékos mozdulata nélkül. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.

Általánosságban egyébként elterjedt az a gyakorlat, hogyha egyébként is kapura ment volna a lövés, akkor ne írják öngólnak, támogassák inkább a lövő játékost.

Gól vagy öngól?

Ettől el is lehet térni, valaki úgy is lehet gólszerző, ha a labdája amúgy elkerülte volna a kaput. A Fizz Liga 1. fordulójában lejátszott Újpest-DVTK meccsen (3-1) Horváth Krisztofer második góljánál a labda párhuzamosan haladt a gólvonallal és a kimozduló diósgyőri kapus, Sentic lábáról került a hálóba. A Nemzeti Sport nyomtatott verziójában - szerintünk helyesen - öngólnak minősítették a találatot, ám az MLSZ adatbankjában Horváth neve mellett szerepel. Reméljük, nem ez a szituáció dönt majd a gólkirályságról.