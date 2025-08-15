augusztus 15., péntek

Mária névnap

23°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

6 órája

Öngólból született az ETO második gólja? + videók

Címkék#Anton#Zeljko Gavric#Horváth Krisztofer#AIK#ETO FC#öngól#MLSZ

Kisalföld.hu
Öngólból született az ETO második gólja? + videók

Az egygólos stockholmi vereség után hazai pályán képes volt fordítani az ETO FC az AIK ellen: a győriek Zeljko Gavric találatával és Csongvai Áron öngóljával 2–0-ra győztek, így 3–2-es összesítéssel továbbjutottak a Konferencia-liga-selejtező rájátszásába. 

öngól
A győri Anton gólöröme. A találata végül öngól lett.

A második győri gól esetében Anton szöglete után Csongvai a gólvonal előtt lyukat rúgott, és a labda a magyar légiós támaszkodó lábáról pattant a kapu bal felső sarkába. Az UEFA először Antonnak adta a gólt, majd átírták Csongvai öngóljának. Kérdés, hogy a labda a kapuba jutott volna-e a válogatott játékos mozdulata nélkül. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem.

Általánosságban egyébként elterjedt az a gyakorlat, hogyha egyébként is kapura ment volna a lövés, akkor ne írják öngólnak, támogassák inkább a lövő játékost. 

Gól vagy öngól?

Ettől el is lehet térni, valaki úgy is lehet gólszerző, ha a labdája amúgy elkerülte volna a kaput. A Fizz Liga 1. fordulójában lejátszott Újpest-DVTK meccsen (3-1) Horváth Krisztofer második góljánál a labda párhuzamosan haladt a gólvonallal és a kimozduló diósgyőri kapus, Sentic lábáról került a hálóba. A Nemzeti Sport nyomtatott verziójában - szerintünk helyesen - öngólnak minősítették a találatot, ám az MLSZ adatbankjában Horváth neve mellett szerepel. Reméljük, nem ez a szituáció dönt majd a gólkirályságról.

Öngól? Az újpesti csatár mozdulata a második gól előtt. A labda párhuzamosan halad a kapuval.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu