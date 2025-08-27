augusztus 27., szerda

Tehetség

40 perce

Olasz sztárcsapatba igazolt a győri kézilabdaedző futballista fia

Nagyszerű hírt osztott meg közösségi oldalán Kilvinger Bálint az NB I-es ETO UHT férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője. A szakvezető 16 éves fia ugyanis az olasz élvonalbeli AS Roma csapatához szerződött.

A játékost képviselő CMG menedzseriroda az Instagramon, a Pécsi MFC pedig a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy az U17-es magyar válogatott és a pécsiek tehetséges kapusa, Kilvinger Levente az AS Roma utánpótlásába igazolt. Az olasz sztárklub kivásárolta a már profi szerződéssel rendelkező kapust a PMFC-től.

A Kilvinger família férfi tagjai, balra Levente, aki az AS Roma csapatába igazolt.
Fotó: Kilvinger Bálint/Facebook

A most 16 éves tehetség 2015. szeptemberében csatlakozott a PMFC utánpótlásához, és azóta végigjárta a korosztályos csapatokat, egészen az U19-es bajnokságig. Tehetsége, alázata és elkötelezettsége hamar kiemelte a mezőnyből. Idén áprilisban pedig elérkezett számára a felnőtt futball kapuja: bemutatkozott NB III-as labdarúgócsapatunkban, amelynek színeiben azóta öt bajnoki mérkőzésen bizonyította rátermettségét.

Pályafutásom egy fontos mérföldkövéhez érkeztem, hiszen lehetőségem nyílt, hogy az AS Roma csapatához igazoljak. Hatalmas hálával tartozom a PMFC-nek, ahol a legkisebb korosztálytól kezdve nevelkedtem. Szeretném megköszönni minden edzőnek a támogatást és a segítséget, amely hozzájárult a fejlődésemhez, különösen kapusedzőimnek: Bogyay Zoltánnak, Békési Andrásnak, végül pedig Sólyom Csabának, aki fiatal korom óta végig mellettem állt, és talán a legtöbbet köszönhettem neki az itt töltött évek során. Tudom, hogy ez még csak a kezdet. Mindent meg fogok tenni azért, hogy elérjem a céljaimat, és büszkévé tegyem a családomat, valamint a pécsi labdarúgást

– nyilatkozta a fiatal labdarúgó a pécsiek honlapján. 

Komoly mérföldkőhöz érkezett karrierjében az U17-es magyar válogatott tehetséges kapusa. Fotó: pmfc.hu

 

