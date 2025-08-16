augusztus 16., szombat

Labdarúgás

52 perce

Megyei foci - A Gyirmót II kiütötte a Gönyűt, Priskin Tamás is gólt lőtt - fotó

Címkék#megyei foci#Labdarúgó vármegyei I. osztály#bajnokság

A pénteki sokgólos találkozó után szombaton négy mérkőzéssel folytatódott a bajnokság a vármegyei I. osztályban. A forduló rangadóján a Győrújbarát és a Koroncó nem bírt egymással.

Győrújbarát–Koroncó 0–0
Részletek később!

Győrújbarát-Koroncó, megyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés

Fotók: Csapó Balázs

Intretech-Kapuvár–Credobus Tehestégközpont 6–1 (4–0)
Kapuvár, 250 néző. V.: Krasznai.
Kapuvár: Gruttó – Szűcs A., Kalmár D., Matetits, Horváth K. (Varga T.), Kelemen M., Purt, Németh B. (Farkas Z.), Fekete M. (Kapa Martin), Schillinger D. (Árki), Horváth A. (Kapui). Edző: Varga Péter.
Mosonmagyaróvár II: Vedrődi – Monda, Molnár M., Kovács B. (Mogyorósi), Pap M.  (Herczeg), Kálóczi (Hanacsek), Méhes, Molnár Z. (Kovács B.), Gönye, Nagy K. (Csóka), Baróti. Edző: Borbély Attila.
Gsz.: Horváth A. (10.), Purt (15.), Matetits (22.), Németh B. (33.), Farkas Z. (54.), Árki  (63.), ill. Kovács B. (57.).
A kapuvári csapat az első félidő helyzetkihasználásának köszönhetően 45 perc alatt el is döntötte a mérkőzést. A második félidőben a két hazai gól mellett a vendégeknek csak a szépítő találatot sikerült megszerezni.
Jók: Purt, Horváth A., Németh B., Kalmár D., ill. senki.
Varga Péter: – Korrekt játékvezetés mellett, fiatal ellenféllel szemben csapatjátékunk gyengébb volt, mint az elmúlt heti, de a helyzeteinket egy-egy tetszetős góllal fűszerezve kihasználtuk.
Borbély Attila: – Ameddig ilyen fiatalon csak megúszni akarjuk a mérkőzést, addig nem fog változni a játék. Nagyobb szív kell a jövőben. Gratulálok a kapuvári csapatnak.
Debreczeni Csaba

Gyirmót FC Győr  II–Wiesbauer-Gönyű 5–0 (3–0)
Gyirmót, 150 néző. V.: Konkoly.
Gyirmót II: Szabó Á. – Virág, Albrecht, Dobozi (Tóth D., 68.), Árpási B. (Rozs, 58.) – Lázár P. (Neskov M., 58.) – Árpási K. (Nyírjei, 38.), Szecsődi B., Szecsődi M., Marlen (Pázmány, 68.) – Priskin. Edző: Koltai Tamás.
Gönyű: Boros – Végh P. (Szémán, 82.), Bodó Á., Kovács K., Tarcsa (Koncsag, 68.) – Varga P., Varga Cs. (Kurdi, a szünetben) – Puter (Altrichter, 68.), Varga Zs., Prácser (Tóth O., 74.) – Siska. Edző: Harcz István.
Gsz.: Marlen (18., 44.), Priskin (41.), Szecsődi M. (60.), Nyírjei (73.).
Az első percektől a hazaiak irányítottak, mind a helyzetek számában, mind pedig azok értékesítésében jobbak voltak a gyirmótiak, és gólokban gazdag, megérdemelt győzelmet arattak. 
Koltai Tamás: – Ha a támadózónában pontosabbak vagyunk, akkor több gólt is szerezhettünk volna, de a lényeg, hogy ilyen különbségel is megérdemelten nyertünk.
Harcz István: – Gratulálok a hazaiaknak, akik egyel több segítséget kaptak, mint amire számítottunk. Sajnos a fiatalokkal és futómennyiségükkel nem tudtuk felvenni a versenyt. Ez most ennyire volt elég.
Lapincs Attila

Csorna–Fertőszentmiklós, 19 óra

Pénteken játszották: Mezőörs–Vitnyéd 12–2.

A további program, vasárnap: Győrújfalu–Abda-VVFK-Bau, 17 óra. Ménfőcsanak–Üstökös FC Bácsa, 18.30 óra. 

A bajnokság állása itt!

