1 órája
Négyest kapott az FC Sopron Felcsúton
Puskás Akadémia II–FC Sopron 4–0 (3–0)
Felcsút. V.: Linn.
Puskás II: Bozó – Ormonde-Ottewill, Fodor (Antal, 13.), Orján (Magyarics, 73.), Csiszár (Radványi, 73.), Magasföldi, Varga Zs., Szabari (Jablonszkij, 46.), Szolnoki, Krupa (Zahorán, 73.), Kern. Vezetőedző: Babó Levente.
FC Sopron: Ferencz – Varga O., Somogyi, Tóth D. (Molnár M., 46.), Fendrik, Kocsis Á. (Bokor, 78.), Kovács B. (Szabó K., 46.), Orosz, Reseterits, Szóka, Vankó (Végh, 68.). Vezetőedző: Finta Zoltán.
Gsz.: Szabari (21.), Varga Zs. (32), Krupa (38.), Magasföldi (65.).
Kiállítva: Szóka (5.).
Az 5. percben Szóka azonnal piros lapot kapott a belépője után.
Az FC Sopron már a mérkőzés elején emberhátrányba került, s bár jól küzdött, újabb súlyos vereséget (Gyirmót 1–4, Mosonmagyaróvár 0–4) szenvedett.