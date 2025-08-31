Négyest kapott az FC Sopron Felcsúton

Puskás Akadémia II–FC Sopron 4–0 (3–0)

Felcsút. V.: Linn.

Puskás II: Bozó – Ormonde-­Ottewill, Fodor (Antal, 13.), Orján (Magyarics, 73.), Csiszár (Radványi, 73.), Magasföldi, Varga Zs., Szabari (Jablonszkij, 46.), Szolnoki, Krupa (Zahorán, 73.), Kern. Vezetőedző: Babó Levente.

FC Sopron: Ferencz – Varga O., Somogyi, Tóth D. (Molnár M., 46.), Fendrik, Kocsis Á. (Bokor, 78.), Kovács B. (Szabó K., 46.), Orosz, Reseterits, Szóka, Vankó (Végh, 68.). Vezetőedző: Finta Zoltán.

Gsz.: Szabari (21.), Varga Zs. (32), Krupa (38.), Magasföldi (65.).

Kiállítva: Szóka (5.).

Az 5. percben Szóka azonnal piros lapot kapott a belépője után.

Az FC Sopron már a mérkőzés elején emberhátrányba került, s bár jól küzdött, újabb súlyos vereséget (Gyirmót 1–4, Mosonmagyaróvár 0–4) szenvedett.

