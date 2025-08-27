augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

NB III: Mosonmagyaróváron az FC Sopron

Címkék#északnyugati csoport#labdarúgás#NB III

Ismét hétközi fordulót rendeznek az NB III-ban, az Északnyugati csoportban két vármegyei együttesünk egymás ellen lép pályára.

NB III: Mosonmagyaróváron az FC Sopron

A küzdelmes kupamérkőzés után a bajnokságban is vármegyei együttessel csap össze a Credobus Mosonmagyaróvár.

Fotó: gyirmotfc.hu

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–FC SOPRON
Mosonmagyaróvár, szerda, 17.30 óra. V.: Drabon.
A mosonmagyaróváriak küzdelmes, jó iramú mérkőzést játszottak a hétvégi kupafordulóban a Gyirmót ellen, s bár nem sikerült a sorozatban továbblépniük, mezőnyben jól teljesítettek, s ha a kapu előtt határozottabbak lesznek, második sikerüket is megszerezhetik a bajnokságban. A soproniak ezt nyilván nem szeretnék, s bár tudják, hogy az elmúlt bajnokság aranyérmeséhez utaznak, nem szeretnék elrontani eddigi jó mérlegüket.

ETO AKADÉMIA–ZSÁMBÉK
Győr, ETO Park, szerda, 17.30 óra. V.: Holczbauer.
A kissé halványra sikeredett rajtot követően magára talált a Nagy Ádám irányította fiatal győri együttes, amely a két szép győzelemből álló sikerszériáját a sereghajtó Zsámbék ellen folytathatja. 

GYIRMÓT FC GYŐR–SZOMBATHELYI HALADÁS
Gyirmót, szerda, 19 óra. V.: Horváth P.
A gyirmótiak hibátlanok a bajnokságban, ráadásul az eddigi négy mérkőzésükön csupán egyetlen találatot kaptak. Nagy meglepetés lenne, ha a nem túl jó formában lévő Haladás ponttal, netán pontokkal távozna.

A további program, szerda: Balatonfüred–Budaörs, Tatabánya–Újpest II, Dorog–Perutz Pápa, Bicske–Veszprém, Komárom–Puskás Akadémia II, 17. 30 óra.  

A bajnokság állása:

1.Gyirmót440012 - 112
2.Dorog44007 - 312
3.Veszprém431010 - 510
4.Puskás A. II43019 - 39
5.Bicske42115 - 37
6.FC Sopron42116 - 77
7.ETO Akadémia420211 - 106
8.Budaörs42027 - 76
9.Balatonfüred42025 - 76
10.Pápa41129 - 74
11.M.-óvár41125 - 64
12.Tatabánya41037 - 93
13.Újpest II41033 - 113
14.Komárom40224 - 72
15.Haladás40134 - 91
16.Zsámbék40045 - 140

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu