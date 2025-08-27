1 órája
NB III: Mosonmagyaróváron az FC Sopron
Ismét hétközi fordulót rendeznek az NB III-ban, az Északnyugati csoportban két vármegyei együttesünk egymás ellen lép pályára.
A küzdelmes kupamérkőzés után a bajnokságban is vármegyei együttessel csap össze a Credobus Mosonmagyaróvár.
Fotó: gyirmotfc.hu
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–FC SOPRON
Mosonmagyaróvár, szerda, 17.30 óra. V.: Drabon.
A mosonmagyaróváriak küzdelmes, jó iramú mérkőzést játszottak a hétvégi kupafordulóban a Gyirmót ellen, s bár nem sikerült a sorozatban továbblépniük, mezőnyben jól teljesítettek, s ha a kapu előtt határozottabbak lesznek, második sikerüket is megszerezhetik a bajnokságban. A soproniak ezt nyilván nem szeretnék, s bár tudják, hogy az elmúlt bajnokság aranyérmeséhez utaznak, nem szeretnék elrontani eddigi jó mérlegüket.
ETO AKADÉMIA–ZSÁMBÉK
Győr, ETO Park, szerda, 17.30 óra. V.: Holczbauer.
A kissé halványra sikeredett rajtot követően magára talált a Nagy Ádám irányította fiatal győri együttes, amely a két szép győzelemből álló sikerszériáját a sereghajtó Zsámbék ellen folytathatja.
GYIRMÓT FC GYŐR–SZOMBATHELYI HALADÁS
Gyirmót, szerda, 19 óra. V.: Horváth P.
A gyirmótiak hibátlanok a bajnokságban, ráadásul az eddigi négy mérkőzésükön csupán egyetlen találatot kaptak. Nagy meglepetés lenne, ha a nem túl jó formában lévő Haladás ponttal, netán pontokkal távozna.
A további program, szerda: Balatonfüred–Budaörs, Tatabánya–Újpest II, Dorog–Perutz Pápa, Bicske–Veszprém, Komárom–Puskás Akadémia II, 17. 30 óra.
A bajnokság állása:
|1.
|Gyirmót
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Dorog
|4
|4
|0
|0
|7 - 3
|12
|3.
|Veszprém
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|Puskás A. II
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|5.
|Bicske
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|FC Sopron
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|7.
|ETO Akadémia
|4
|2
|0
|2
|11 - 10
|6
|8.
|Budaörs
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|Balatonfüred
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Pápa
|4
|1
|1
|2
|9 - 7
|4
|11.
|M.-óvár
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|Tatabánya
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|13.
|Újpest II
|4
|1
|0
|3
|3 - 11
|3
|14.
|Komárom
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|15.
|Haladás
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Zsámbék
|4
|0
|0
|4
|5 - 14
|0