NB III: Mosonmagyaróváron az FC Sopron

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR–FC SOPRON

Mosonmagyaróvár, szerda, 17.30 óra. V.: Drabon.

A mosonmagyaróváriak küzdelmes, jó iramú mérkőzést játszottak a hétvégi kupafordulóban a Gyirmót ellen, s bár nem sikerült a sorozatban továbblépniük, mezőnyben jól teljesítettek, s ha a kapu előtt határozottabbak lesznek, második sikerüket is megszerezhetik a bajnokságban. A soproniak ezt nyilván nem szeretnék, s bár tudják, hogy az elmúlt bajnokság aranyérmeséhez utaznak, nem szeretnék elrontani eddigi jó mérlegüket.

ETO AKADÉMIA–ZSÁMBÉK

Győr, ETO Park, szerda, 17.30 óra. V.: Holczbauer.

A kissé halványra sikeredett rajtot követően magára talált a Nagy Ádám irányította fiatal győri együttes, amely a két szép győzelemből álló sikerszériáját a sereghajtó Zsámbék ellen folytathatja.

GYIRMÓT FC GYŐR–SZOMBATHELYI HALADÁS

Gyirmót, szerda, 19 óra. V.: Horváth P.

A gyirmótiak hibátlanok a bajnokságban, ráadásul az eddigi négy mérkőzésükön csupán egyetlen találatot kaptak. Nagy meglepetés lenne, ha a nem túl jó formában lévő Haladás ponttal, netán pontokkal távozna.

A további program, szerda: Balatonfüred–Budaörs, Tatabánya–Újpest II, Dorog–Perutz Pápa, Bicske–Veszprém, Komárom–Puskás Akadémia II, 17. 30 óra.

A bajnokság állása: