Nagy kalandra készülnek a mosonmagyaróvári kosarasok

A mosonmagyaróvári kosárlabda országos szinten a győriekkel "karöltve" szerepeltetett egyetemi csapat kapcsán (el)ismert, a legutóbbi szezonban döntőt játszott az egyetemi bajnokságban a Mosomnagyaróvár UNI Győr gárdája. Az NB II-es együttesben

Hoffmann Gergely a MOGAAC szakosztályvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a keret 90 százaléka a következő évadban is együtt marad, bár Hágen Tamásnak a győriekhez, az NB I B-be való visszatérése nagy érvágást jelenthet Laky Tibor legénységének.

A mosonmagyaróvári sportvezető hozzátette: várhatóan a szövetségben, azaz az MKOSz-ben megváltoztatják az NB II lebonyolítási remdszerét. Egy korábban kiküldött tervezet szerint a regionális csoportok fölött lenne egy országos, kiemelt NB II. Ezt a tervek szerint keleti és a nyugati csoport két első helyezettje mellett a három (A, B. C) jórészt fővárosi csapatokat tömörítő Közép-csoport legjobbjaival Csakhogy a nyugati bajnok Kozármisleny az egész NB II-t megnyerve feljutott az NB I B zöld csoportjába, ahová visszalépések - többek között a SMAFC-é - miatt a keleti bajnok Baja, a Közép csoportból pedig a Pénzügyőr is felkerült. Hoffmann kifejtette, ezek után feltehető, hogy a MOGAAC-ot is felkérik ebben a kiemelt NB II-ben való indulásra, és már volt is szó a felkészülést egyébként csütörtökön kezdő csapatnál. Ott egybehangzó volt a szakvezetés és a játékoskeret tagjainak véleménye: bele kell vágni. A sportvezető hangsúlyozta: