1 órája
Nagy kalandra készülnek a mosonmagyaróvári kosarasok
Az előző szezonban minden előzetes várakozást messze felülmúlva dobogón, a 3. helyen végzett a MOGAAC férfi kosárlabdacsapata az NB II nyugati csoportjában. A bajnokságot a tervek szerint alaposan átszervezik, lehet, hogy egy hosszabb utazásokkal teli nagy kaland vár majd a következő évadban a mosonmagyaróvári kosarasokra
A mosonmagyaróvári kosárlabda országos szinten a győriekkel "karöltve" szerepeltetett egyetemi csapat kapcsán (el)ismert, a legutóbbi szezonban döntőt játszott az egyetemi bajnokságban a Mosomnagyaróvár UNI Győr gárdája. Az NB II-es együttesben
Hoffmann Gergely a MOGAAC szakosztályvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a keret 90 százaléka a következő évadban is együtt marad, bár Hágen Tamásnak a győriekhez, az NB I B-be való visszatérése nagy érvágást jelenthet Laky Tibor legénységének.
A mosonmagyaróvári sportvezető hozzátette: várhatóan a szövetségben, azaz az MKOSz-ben megváltoztatják az NB II lebonyolítási remdszerét. Egy korábban kiküldött tervezet szerint a regionális csoportok fölött lenne egy országos, kiemelt NB II. Ezt a tervek szerint keleti és a nyugati csoport két első helyezettje mellett a három (A, B. C) jórészt fővárosi csapatokat tömörítő Közép-csoport legjobbjaival Csakhogy a nyugati bajnok Kozármisleny az egész NB II-t megnyerve feljutott az NB I B zöld csoportjába, ahová visszalépések - többek között a SMAFC-é - miatt a keleti bajnok Baja, a Közép csoportból pedig a Pénzügyőr is felkerült. Hoffmann kifejtette, ezek után feltehető, hogy a MOGAAC-ot is felkérik ebben a kiemelt NB II-ben való indulásra, és már volt is szó a felkészülést egyébként csütörtökön kezdő csapatnál. Ott egybehangzó volt a szakvezetés és a játékoskeret tagjainak véleménye: bele kell vágni. A sportvezető hangsúlyozta:
Az biztos, hogy ez a kiemelt NB II egészen más "kávéház" lesz, mint a nyugati csoport volt. A mezőny tele lesz olyan csapatokkal, amelyekben jó néhány korábbi NB I B-ben, sőt az élvonalban szereplő olyan játékos is játszik, akinek az életében már nem a kosárlabda az elsődleges, de a tudás, a rutin az megvan- Csapatunknak egy ilyen csoportban szerepelni remek lehetőség tanulni, fejlődni, és a társaság nem szeretné kihagyni ezt az esélyt. Ennek egyébként azért is örülök, mert ezzel a döntéssel mi nem megyünk szembe a szövetség azon igényével, hogy tovább erősítse a ligát. Mint lehetőség persze felmerült, hogy maradjunk egyszerűen a nyugati csoportban, de szerencsére a közösségben, a társaságban él a fejlődés iránti vágy, ráadásul így ha lesz ilyen, amit egyébként nem tartok kizártnak, nem mi "lökünk meg" egy esetleg több visszalépésbe torkolló dominót.