Kerékpár

49 perce

Nagy durranás lenne - a németek el szeretnék csenni a Tour de France rajtját

Címkék#Tour de France#kerékpár#Németország#rajt

Németország keleti része szeretne otthont adni a 2030-as Tour de France kerékpáros körverseny rajtjának.

A Tour de France eddig négyszer rajtolt Németországból, 2030-ban újra ezt szeretnék.

Fotó: MTI/Christophe Petit Tesson

 „Ez egy nagy durranás lenne a régió számára” – jegyezte meg Rudolf Scharping, a Német Kerékpáros Szövetség elnöke, hozzátéve: a terveket a három szövetségi tartomány, Szászország, Szász-Anhalt és Türingia miniszterelnökei is támogatják.

A német egyesítés 40. évfordulóján az első szakaszt Drezda és Gera között rendeznék, korábban ezen az útvonalon haladt a keleti blokk nagy viadala, a Békeverseny. 

A második etap időfutam lenne Hallétól Lipcséig, a harmadik szakasz pedig Erfurtban rajtolna, és Magdeburgban érne véget. A németországi rendezés 20 millió euróba kerülne, ám a szervezők szerint 150-200 millió euró bevételt generálna az odalátogatók révén. A Tour de France eddig négyszer rajtolt Németországban: 1965-ben Kölnben, 1980-ban Frankfurtban, 1987-ben Nyugat-Berlinben, 2017-ben pedig Düsseldorfban.

