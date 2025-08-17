Fizz Liga labdarúgó NB I., 4. forduló

MTK–ETO FC 1–4 - ÉLŐ

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Játékvezető: Molnár Attila (Szert Balázs, Aradi József)

MTK: Demjén – Bévárdi, Szépe, Kádár, Kovács P. – Kata, Németh H. – Molnár Á., Bognár I., Molnár R. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid

ETO: Petrás – Tóth R., Csinger, Krpics, Stefulj – Vingler, Vitális – Bánáti, Gavrics, Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Molnár R. (31.), ill. Stefulj (15.), Krpics (29.), Vitális (33.), Benbouali (47.)

PERCRŐL PERCRE

45+2. perc: Vége az első félidőnek. Amit eddig láthattunk a győriek részéről, az nagyon meggyőző.

45+2. perc: GÓÓÓL! Jól alkalmazott előnyszabály után Stefulj lövése egy MTK-védőről Benbouali elé pattan, ő pedig 13 méteről a jobb alsóba lő. 1-4

45+1. perc: Két perc a ráadás. Gyors győri labdajáratás után Gavrics 17 méterről a bal alsót veszi célba, de Demjén ki tudja ütni a labdát.

44. perc: Újabb kapu előtti kavarodást sikerül megúsznia az MTK-nak. Vitális szabadrúgása után Csinger lövése elakad a védőkben, aztán valahogy sikerül felszabadítani a fővárosiaknak.

43. perc: Kovács Patrik rúgja fel Bánátit a tizenhatos jobb oldalánál. Sárga lap.

42. perc: Bumba beadása után Gavrics lő 8 méterrről. Demjén véd, a kipattanóval pedig Benbouali már nem tud kapura fordulni. A túloldalon Petrás fogja meg Molnár Á. megpattanó lövését.

41. perc: Bognár 28 méterről lövésre szánja el magát, de a középre tartó labda nem okoz gondot Petrásnak.

39. perc: Kádárnak már a meg nem adott gólja után is volt egy kirohanása, most nem tetszik neki, hogy lefújták azt, ahogy felmászott Benbouali hátára. Ez már így sok a játékvezetőnek, és felmutatja a korábbi válogatott játékosnak a sárga lapot.

36. perc: Hálóban a labda egy MTK-szöglet után, de Kádár úgy fejel a kapuba, hogy közben lerántja Csingert. Molnár játékvezető is így látja, és a VAR is.

35. perc: Stefulj kap sárga lapot Molnár Ádin buktatásáért.

33. perc: GÓÓÓL! A Vingler lerántásáért megítélt szabadrúgást Vitális lövi a jobb felsőbe. 1-3