Labdarúgás NB I

1 órája

MTK-ETO FC 1-4 - ÉLŐ

Kisalföld.hu
Fizz Liga labdarúgó NB I., 4. forduló

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Játékvezető: Molnár Attila (Szert Balázs, Aradi József)
MTK: Demjén – Bévárdi, Szépe, Kádár, Kovács P. – Kata, Németh H. – Molnár Á., Bognár I., Molnár R. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid
ETO: Petrás – Tóth R., Csinger, Krpics, Stefulj – Vingler, Vitális – Bánáti, Gavrics, Bumba – Benbouali. Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Molnár R. (31.), ill. Stefulj (15.), Krpics (29.), Vitális (33.), Benbouali (47.)

PERCRŐL PERCRE   

45+2. perc: Vége az első félidőnek. Amit eddig láthattunk a győriek részéről, az nagyon meggyőző.

45+2. perc: GÓÓÓL! Jól alkalmazott előnyszabály után Stefulj lövése egy MTK-védőről Benbouali elé pattan, ő pedig 13 méteről a jobb alsóba lő. 1-4 

45+1. perc: Két perc a ráadás. Gyors győri labdajáratás után Gavrics 17 méterről a bal alsót veszi célba, de Demjén ki tudja ütni a labdát.

44. perc: Újabb kapu előtti kavarodást sikerül megúsznia az MTK-nak. Vitális szabadrúgása után Csinger lövése elakad a védőkben, aztán valahogy sikerül felszabadítani a fővárosiaknak.

43. perc: Kovács Patrik rúgja fel Bánátit a tizenhatos jobb oldalánál. Sárga lap.

42. perc: Bumba beadása után Gavrics lő 8 méterrről. Demjén véd, a kipattanóval pedig Benbouali már nem tud kapura fordulni. A túloldalon Petrás fogja meg Molnár Á. megpattanó lövését.

41. perc: Bognár 28 méterről lövésre szánja el magát, de a középre tartó labda nem okoz gondot Petrásnak.

39. perc: Kádárnak már a meg nem adott gólja után is volt egy kirohanása, most nem tetszik neki, hogy lefújták azt, ahogy felmászott Benbouali hátára. Ez már így sok a játékvezetőnek, és felmutatja a korábbi válogatott játékosnak a sárga lapot.

36. perc: Hálóban a labda egy MTK-szöglet után, de Kádár úgy fejel a kapuba, hogy közben lerántja Csingert. Molnár játékvezető is így látja, és a VAR is.

35. perc: Stefulj kap sárga lapot Molnár Ádin buktatásáért.

33. perc: GÓÓÓL! A Vingler lerántásáért megítélt szabadrúgást Vitális lövi a jobb felsőbe. 1-3

31. perc: GÓÓÓL! Kata adja be a labdát jobbról, középen Molnár R. kapja azt, majd 10 méterről a jobb sarokba lő. Demjén talán ujjheggyel beleér, de védeni nem tud. 1-2

29. perc: GÓÓÓL! Krpics íveli fel a labdát a tizenhatos bal sarkától. Lemarad róla mindenki, Demjén is későn észleli a problémát, a labda így érintés nélkül a bal sarokban köt ki. 0-2.

27. perc: Stefulj beadását Bévárdi estében blokkolja kézzel a tizenhatoson belül, de ezért nem jár büntető.

24. perc: Benbouali 19 méterről kapu fölé lő.

23. perc: Vitális jobb oldali szöglete után Csinger öt méterről fejeli a jobb alsó mellé.

20. perc: Molnár Ádin íveli kapu elé a labdát jobbról, Jurina azonban lemarad róla. Ráadásul meg is sérül az MTK csatára.

15. perc: GÓÓÓL! Vitális ível jobbról a túloldalra, ahol az érkező Stefulj labdaátvétel után balról, ballal 8 méterről a rövid alsóba lő. 1-0

14. perc: Stefulj lövi be a labdát balról középre, de tisztázni tud a hazai védelem.

12. perc: Molnár R. felívelésére Jurina indulna el, de Petrás jól lép ki a kapujából, és felszabadít.

9. perc: Bévárdi jobbról, 11 méterről lövi kapu mellé a labdát. Mivel egy győri játékos is hozzáért, szöglet jöhet. A sarokrúgás már nem hordoz veszélyt.

8. perc: Bánáti robban be Benbouali bal oldali beadására, és egyből lő 6 méterről. Demjénnek sikerül védenie. 

6. perc: Bognár I. 22 méterről lövi kapu fölé a labdát. 

1. perc: A kékben játszó MTK kezdi a meccset. Fehér mezben a győriek.

ELŐZETES

A Fizz Liga negyedik fordulójában az ETO-nak az AIK Stockholm elleni párharcot követően pluszkihívást jelent, hogy nem otthon játszik az MTK-val, mivel gombás fertőzés támadta meg az ETO Park gyepszőnyegét, így a két klub felcserélte a pályaválasztói jogot. A fővárosiak az előző két hazai találkozójukon jól futballoztak, a Ferencvárostól 1–1-es döntetlennel pontot raboltak, míg a Diósgyőrt könnyedén intézték el 5–0-ra. Ennek fényében nem lesz könnyű dolga a Rába-parti gárdának, amelyen jobban észrevehetők a kétfrontos küzdelem hátulütői, mert az NB I-ben három döntetlennel rajtolt. 
 

 

