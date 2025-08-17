A győri zöld-fehérek kiütötték a fővárosiakat! MTK-ETO FC 2-7

63. perc: Horváth A. és Jurina egymást zavarják a győri tizenhatoson belül, így száll kapu mellé-fölé Horváth lövése.

61. perc: Bumba egy indítás után Demjénbe lövi a labdát. Les miatt jár kifelé szabadrúgás.

61. perc: Vitályos kap sárga lapot, miután Vladouit rántotta le a nyakánál fogva.

54. perc: GÓÓÓL! Molnár Á. jobbról adja középre a labdát, a leshatárról kilépő Jurina Csingert megelőzve 12 méterről a bal alsóba lő. Nem találta el jól a labdát, de a gólhoz épp elég volt a labdaérintése. 2-4

57. perc: Benboualinak nagy helyzetben van szíve passzolni, de Bumbának pontatlan a labda.

54. perc: Bánáti sérülés miatt nem tudja folytatni. Vladoiu jön a pályára.

53. perc: Tóth R. indítja Ourót, aki középre passzol, de Bumba mögé, így lövés nem lesz a támadás végfén.

46. perc: A szünetben Gavrics helyére Ouro állt be, a hazaiaknál Németh Hunort Horváth Artúr, Kovács Patrikot Vitályos Viktor, Kádár Tamást pedig Széles Imre váltotta. Indul a második félidő.

45+2. perc: Vége az első félidőnek. Amit eddig láthattunk a győriek részéről, az nagyon meggyőző.

45+2. perc: GÓÓÓL! Jól alkalmazott előnyszabály után Stefulj lövése egy MTK-védőről Benbouali elé pattan, ő pedig 13 méteről a jobb alsóba lő. 1-4

45+1. perc: Két perc a ráadás. Gyors győri labdajáratás után Gavrics 17 méterről a bal alsót veszi célba, de Demjén ki tudja ütni a labdát.

44. perc: Újabb kapu előtti kavarodást sikerül megúsznia az MTK-nak. Vitális szabadrúgása után Csinger lövése elakad a védőkben, aztán valahogy sikerül felszabadítani a fővárosiaknak.

43. perc: Kovács Patrik rúgja fel Bánátit a tizenhatos jobb oldalánál. Sárga lap.

42. perc: Bumba beadása után Gavrics lő 8 méterrről. Demjén véd, a kipattanóval pedig Benbouali már nem tud kapura fordulni. A túloldalon Petrás fogja meg Molnár Á. megpattanó lövését.

41. perc: Bognár 28 méterről lövésre szánja el magát, de a középre tartó labda nem okoz gondot Petrásnak.