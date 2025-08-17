3 órája
A győri zöld-fehérek kiütötték a fővárosiakat! MTK-ETO FC 2-7
Fizz Liga labdarúgó NB I., 4. forduló
MTK–ETO FC 2–7 (1-4)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion. Játékvezető: Molnár Attila (Szert Balázs, Aradi József)
MTK: Demjén – Bévárdi, Szépe, Kádár (Széles, a szünetben), Kovács P. (Vitályos, a szünetben) – Kata, Németh H. (Horváth A., a szünetben) – Molnár Á. (Lehoczki, 67.), Bognár I. (Átrok, 70.), Molnár R. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid
ETO: Petrás – Tóth R., Csinger, Krpics, Stefulj (Tollár, 83.) – Vingler, Vitális – Bánáti (Vladoiu, 54.), Gavrics (Ouro, a szünetben), Bumba (Huszár M., 73.) – Benbouali (Piscsur, 73.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Molnár R. (31.), Jurina (60.), ill. Stefulj (15.), Krpics (29.), Vitális (33.), Benbouali (47. és 68.), Huszár M. (77.), Piscsur (82.)
Kiállítva: Vitályos (65.)
PERCRŐL PERCRE
90+2. perc: Vége a mérkőzésnek. Köszönjük a figyelmüket!
90+1. perc: Két perc a hosszabbítás a meccs végén.
88. perc: Borbély Balázs is kap egy kis vastapsos ünneplést a győri szurkolóktól.
83. perc: Stefulj helyére Tollár Imre érkezik.
82. perc: GÓÓÓL! Vladoiu kap remek felívelést Vinglertől, az ötös jobb oldaláról középre passzol, ahol Piscsur érkezik nagyon egyedül, és 6 méterről a hálóba passzol. 2-7
80. perc: Piscsur perdít kapu fölé 7 méterről.
77. perc: GÓÓÓL! Stefulj passzol Huszár Marcellhez a bal oldalon, aki 8 méterről Demjén mellett a bal alsóba teker. 2-6.
74. perc: Miközben a győri szurkolók a két lecserélt játékost ünneplik, Stefulj éles szögből leadott lövését védi reflexmozdulattal Demjén.
73. perc: Bumba átadja Ourónak a csapatkapitányi karszalagot. Huszár jön a heyére. Benboualit pedig Piscsur váltja.
72. perc: Horváth A. 11 méteres sarkazását védi Petrás.
71. perc: Stefulj beadását Tóth R. lövi kapu fölé.
70. perc: Bognár I. helyére Átrok Zalán áll be.
68. perc: GÓÓÓL! Bumba passzol Benboualinak a tizenhatos előterében, a negyedik győri gól szerzője vezeti még befelé a labdát, majd 10 méterről, kissé balról a hosszú alsóba lő. 2-5
67. perc: Molnár Ádin helyére jön Lehoczki Roland.
65. perc: Egy hazai szöglet után a győri térfélen Ouro lefordul Vitályosról, aki lerántja. Ez is sárgát ér. A második sárga pedig kiállítást jelent a csereként beállt fiatal MTK-játékosnak.
63. perc: Horváth A. és Jurina egymást zavarják a győri tizenhatoson belül, így száll kapu mellé-fölé Horváth lövése.
61. perc: Bumba egy indítás után Demjénbe lövi a labdát. Les miatt jár kifelé szabadrúgás.
61. perc: Vitályos kap sárga lapot, miután Vladouit rántotta le a nyakánál fogva.
54. perc: GÓÓÓL! Molnár Á. jobbról adja középre a labdát, a leshatárról kilépő Jurina Csingert megelőzve 12 méterről a bal alsóba lő. Nem találta el jól a labdát, de a gólhoz épp elég volt a labdaérintése. 2-4
57. perc: Benboualinak nagy helyzetben van szíve passzolni, de Bumbának pontatlan a labda.
54. perc: Bánáti sérülés miatt nem tudja folytatni. Vladoiu jön a pályára.
53. perc: Tóth R. indítja Ourót, aki középre passzol, de Bumba mögé, így lövés nem lesz a támadás végfén.
46. perc: A szünetben Gavrics helyére Ouro állt be, a hazaiaknál Németh Hunort Horváth Artúr, Kovács Patrikot Vitályos Viktor, Kádár Tamást pedig Széles Imre váltotta. Indul a második félidő.
45+2. perc: Vége az első félidőnek. Amit eddig láthattunk a győriek részéről, az nagyon meggyőző.
45+2. perc: GÓÓÓL! Jól alkalmazott előnyszabály után Stefulj lövése egy MTK-védőről Benbouali elé pattan, ő pedig 13 méteről a jobb alsóba lő. 1-4
45+1. perc: Két perc a ráadás. Gyors győri labdajáratás után Gavrics 17 méterről a bal alsót veszi célba, de Demjén ki tudja ütni a labdát.
44. perc: Újabb kapu előtti kavarodást sikerül megúsznia az MTK-nak. Vitális szabadrúgása után Csinger lövése elakad a védőkben, aztán valahogy sikerül felszabadítani a fővárosiaknak.
43. perc: Kovács Patrik rúgja fel Bánátit a tizenhatos jobb oldalánál. Sárga lap.
42. perc: Bumba beadása után Gavrics lő 8 méterrről. Demjén véd, a kipattanóval pedig Benbouali már nem tud kapura fordulni. A túloldalon Petrás fogja meg Molnár Á. megpattanó lövését.
41. perc: Bognár 28 méterről lövésre szánja el magát, de a középre tartó labda nem okoz gondot Petrásnak.
39. perc: Kádárnak már a meg nem adott gólja után is volt egy kirohanása, most nem tetszik neki, hogy lefújták azt, ahogy felmászott Benbouali hátára. Ez már így sok a játékvezetőnek, és felmutatja a korábbi válogatott játékosnak a sárga lapot.
36. perc: Hálóban a labda egy MTK-szöglet után, de Kádár úgy fejel a kapuba, hogy közben lerántja Csingert. Molnár játékvezető is így látja, és a VAR is.
35. perc: Stefulj kap sárga lapot Molnár Ádin buktatásáért.
33. perc: GÓÓÓL! A Vingler lerántásáért megítélt szabadrúgást Vitális lövi a jobb felsőbe. 1-3
31. perc: GÓÓÓL! Kata adja be a labdát jobbról, középen Molnár R. kapja azt, majd 10 méterről a jobb sarokba lő. Demjén talán ujjheggyel beleér, de védeni nem tud. 1-2
29. perc: GÓÓÓL! Krpics íveli fel a labdát a tizenhatos bal sarkától. Lemarad róla mindenki, Demjén is későn észleli a problémát, a labda így érintés nélkül a bal sarokban köt ki. 0-2.
27. perc: Stefulj beadását Bévárdi estében blokkolja kézzel a tizenhatoson belül, de ezért nem jár büntető.
24. perc: Benbouali 19 méterről kapu fölé lő.
23. perc: Vitális jobb oldali szöglete után Csinger öt méterről fejeli a jobb alsó mellé.
20. perc: Molnár Ádin íveli kapu elé a labdát jobbról, Jurina azonban lemarad róla. Ráadásul meg is sérül az MTK csatára.
15. perc: GÓÓÓL! Vitális ível jobbról a túloldalra, ahol az érkező Stefulj labdaátvétel után balról, ballal 8 méterről a rövid alsóba lő. 1-0
14. perc: Stefulj lövi be a labdát balról középre, de tisztázni tud a hazai védelem.
12. perc: Molnár R. felívelésére Jurina indulna el, de Petrás jól lép ki a kapujából, és felszabadít.
9. perc: Bévárdi jobbról, 11 méterről lövi kapu mellé a labdát. Mivel egy győri játékos is hozzáért, szöglet jöhet. A sarokrúgás már nem hordoz veszélyt.
8. perc: Bánáti robban be Benbouali bal oldali beadására, és egyből lő 6 méterről. Demjénnek sikerül védenie.
6. perc: Bognár I. 22 méterről lövi kapu fölé a labdát.
1. perc: A kékben játszó MTK kezdi a meccset. Fehér mezben a győriek.
ELŐZETES
A Fizz Liga negyedik fordulójában az ETO-nak az AIK Stockholm elleni párharcot követően pluszkihívást jelent, hogy nem otthon játszik az MTK-val, mivel gombás fertőzés támadta meg az ETO Park gyepszőnyegét, így a két klub felcserélte a pályaválasztói jogot. A fővárosiak az előző két hazai találkozójukon jól futballoztak, a Ferencvárostól 1–1-es döntetlennel pontot raboltak, míg a Diósgyőrt könnyedén intézték el 5–0-ra. Ennek fényében nem lesz könnyű dolga a Rába-parti gárdának, amelyen jobban észrevehetők a kétfrontos küzdelem hátulütői, mert az NB I-ben három döntetlennel rajtolt.