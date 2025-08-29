augusztus 29., péntek

Hazai pályán volt jobb a Podravka az MKC-nál

A kaproncai felkészülési torna első meccsén szenvedett ötgólos vereséget a mosonmagyaróvári kézilabdacsapat. A Motherson Mosonmagyaróvári KC a horvát BL-résztvevő RK Podravkától kapott ki.

Kisalföld.hu

A mérkőzés a Mosonmagyaróvár góljával indult, de az ezen kívül nem igazán találta a kaput támadásban az MKC, és a védekezésbe is több hiba csúszott. Arenhart védései ellenére a 11. percre már 4 gólos volt a hátrány (6-2). Nem segített a helyzeten, hogy büntetőt hibázott az MKC így öt gólosra növekedett a különbség (8-5). A 17. percben Andrijana Tatar góljával zárkózott az MKC, a 20. percre pedig mínusz 3-ra jött fel az óvári együttes. A félidő hátralévő részében ez a különbség volt jellemző, majd egy utolsó pillanatos góllal 13-9-es részeredményt állítottak be a hazaiak.

Mosonmagyaróvári KC
Hasznos felkészülési mérkőzést játszott a Mosonmagyaróvári KC. Fotó: mkcse.hu/kolektiff/Jozo Cabraja

A második félidőt egy 3-0-ás szériával indítva 13-12-re jött fel az MKC, feljavult a védekezés. Egy 4-0-ás sorozatot követően a 44. percben Katarina Dzaferovic góljával sikerült egyenlíteni, majd Bevelyn Eghianruwa egy-egyezéséből hetest harcolt ki, amelyet Kukely Anna értékesített, megszerezve ezzel a vezetést. Innentől kezdve fej fej mellett haladt a két csapat hol a vendégek, hol a hazaiak vezettek. Tartott ez a tendencia egészen az 55. percig, amikor is a hazaiak öt gólt lőttek zsinórban, amelyből már nem volt idő visszajönni, a végeredmény 29-24 lett.

„Meg vagyok elégedve azzal, ahogy játszottunk, voltak kimaradóink, de akik a pályán voltak maximumot adták. Igazából 55 percig pariban voltunk egy BL csapat ellen. Holnap pihentetünk majd pár játékost, és igyekszünk sérülés nélkül lehozni a meccset így a bajnokság rajtja előtt” – nyilatkozta a találkozót követően klubja honlapján Dragan Adzic.

Pénteken 19 órától jön tehát a bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzés a szintén BL-résztvevő RK Krim OTP Group Mercator ellen.

RK Podravka–Motherson Mosonmagyaróvári KC 29–24 (13–9)
Felkészülési mérkőzés, Kapronca. V.: Brodic M., Hodzic M.
Podravka: Tucakovic, Marinovic (kapusok) – Vukovic 5, Pandza K. 1, Miklic, Pletikosic 5, Dramac, Babara, Senvald, Vuljak, Debelic 5, Debelic 4, Simara 2, Pandza A, 2, Prkacin 2, Mamic 3 (1), Besen Vezetőedző: Mario Posaric.
Motherson Mosonmagyaróvári KC: Arenhart, Horváth (kapusok) – Tóth E., Falusi-Udvardi 2, Eghianruwa 3, Tatar 1, Dzaferovic 4, Kukely 4 (3), Péter, Wolfs, Megyeri, Molnár, Kazai 3, Tyiskov-Helembai, Háfra, Tóth G. 7 (1). Vezetőedző: Dragan Adzic.
Kiállítások: 10 ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/1 ill. 7/4.

Forrás: mkcse.hu 

 

