Hazai pályán volt jobb a Podravka az MKC-nál

A mérkőzés a Mosonmagyaróvár góljával indult, de az ezen kívül nem igazán találta a kaput támadásban az MKC, és a védekezésbe is több hiba csúszott. Arenhart védései ellenére a 11. percre már 4 gólos volt a hátrány (6–2). Nem segített a helyzeten, hogy büntetőt hibázott az MKC, így ötgólosra növekedett a különbség. A 17. percben Andrijana Tatar góljával zárkózott az MKC, a 20. percre pedig mínusz 3-ra jött fel az óvári együttes. A félidő hátralévő részében ez a különbség volt jellemző, majd egy utolsó pillanatos góllal 13–9-es részeredményt állítottak be a hazaiak.

Hasznos felkészülési mérkőzést játszott a Mosonmagyaróvári KC. Fotó: mkcse.hu/kolektiff/Jozo Cabraja

A második félidőt 3–0-ás szériával indítva 13–12-re jött fel az MKC, feljavult a védekezés. Egy 4–0-ás sorozatot követően a 44. percben Katarina Dzaferovic góljával sikerült egyenlíteni, majd Bevelyn Eghianruwa egy-egyezéséből hetest harcolt ki, amelyet Kukely Anna értékesített, megszerezve ezzel a vezetést. Innentől kezdve fej fej mellett haladt a két csapat hol a vendégek, hol a hazaiak vezettek. Tartott ez a tendencia egészen az 55. percig, amikor is a hazaiak öt gólt lőttek zsinórban, amelyből már nem volt idő visszajönni, a végeredmény 29–24 lett.

„Meg vagyok elégedve azzal, ahogy játszottunk, voltak kimaradóink, de akik a pályán voltak maximumot adták. Igazából ötvenöt percig pariban voltunk egy BL-csapat ellen. Holnap pihentetünk majd pár játékost, és igyekszünk sérülés nélkül lehozni a meccset így a bajnokság rajtja előtt” – nyilatkozta a találkozót követően klubja honlapján Dragan Adzic.

Pénteken 19 órától jön tehát a bajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzés a szintén BL-résztvevő RK Krim OTP Group Mercator ellen.

RK Podravka–Motherson Mosonmagyaróvári KC 29–24 (13–9)

Felkészülési mérkőzés, Kapronca. V.: Brodic M., Hodzic M.

Podravka: Tucakovic, Marinovic (kapusok) – Vukovic 5, Pandza K. 1, Miklic, Pletikosic 5, Dramac, Babara, Senvald, Vuljak, Debelic 5, Debelic 4, Simara 2, Pandza A, 2, Prkacin 2, Mamic 3 (1), Besen. Vezetőedző: Mario Posaric.

Motherson Mosonmagyaróvári KC: Arenhart, Horváth Sz. (kapusok) – Tóth E., Falusi-Udvardi 2, Eghianruwa 3, Tatar 1, Dzaferovic 4, Kukely 4 (3), Péter, Wolfs, Megyeri, Molnár, Kazai 3, Tyiskov-Helembai, Háfra, Tóth G. 7 (1). Vezetőedző: Dragan Adzic.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc. Hétméteresek: 3/1, ill. 7/4.

Forrás: mkcse.hu