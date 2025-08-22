augusztus 22., péntek

Kézilabda

1 órája

Hiába Háfra cundergólja, egy góllal kikapott a Mosonmagyaróvár – A meccs után tűzriadó volt a csarnokban

Mosonmagyaróvári KC, cundergól, Háfra Noémi, Vasas

A szünetben ötgólos volt a hazaiak hátránya. A második félidőben ugyan kiegyenlített a Mosonmagyaróvári KC, de végül utolsó másodperces góllal nyertek a fővárosiak.

Kisalföld.hu

Az első félidőben 10 perc után döntetlenre állt a mérkőzés. A félidő további részében a fáradni látszó Mosonmagyaróvári KC ellen a Vasas 5 gólos vezetéssel fordult. Szünet után feljöttek a hazaiak, de az utolsó másodpercben kapott góllal a vendégek nyerték a jó iramú, hajtós mérkőzést. Az MKC a napokban román csapattal szemben maradt alul.  

Mosonmagyaróvári KC
A Mosonmagyaróvári KC egy góllal kikapott a Vasastól.
Fotó: mkcse.hu

Motherson Mosonmagyaróvári KC–Vasas 28–29 (10–15)

 

Mosonmagyaróvár, felkészülési női kézilabda-mérkőzés, 700 néző. V.: Gál L., Ludvig B.

MKC: Arenhart – Falusi-Udvardi 1, Quist 4/1, Dzaferovic 2, Wolfs, Háfra 1, Tóth G. 4. Cs.: Horváth Sz. (kapus), Eghianruwa 2, Tatar 5, Kukely A. 2/1, Kazai 3, Tyiskov-Helembai 3. Edző: Dragan Adzic.

Vasas: Arany – Csire 2, Tóth N. 5/1, Varjas 3, Nagy N. 8/3, Szilovics 5, Sápi 1. Cs.: Vártok (kapus), Tóth N., Kekézovity 5, Oláh. Edző: Konkoly Csaba.

Dragan Adzic: – Az első félidő nem volt jó, nem készültünk fel rendesen. A második félidő már jobban sikerült, azzal a játékkal elégedett vagyok.

A találkozót követően tűzriadó volt az UFM-arénában, de információink szerint ez előre eltervezett volt.  

A hajrában Háfra Noémi gyönyörű cundergólt szerzett, melyet ide kattintva lehet megtekinteni.  A videón 1:33.13-tól kezdődik a szép találat.

 

