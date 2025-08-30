augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

23°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

46 perce

Utánpótlás játékosokkal zárta az MKC a felkészülést

Címkék#Motherson Mosonmagyaróvári KC#Kukely#Dragan Adzic#Dzaferovic#Falusi-Udvardi#Háfra

Tervezetten készültek tartalékosabb játékra az MKC-nál. A Mosonmagyaróvári KC utolsó felkészülési mérkőzésén fiatal játékosokkal helyettesítette Adzic Tóth Gabriellát és Kazai Anitát.

Kisalföld.hu

Az RK Krim OTP Group Mercator ellen lépett pályára a Motherson Mosonmagyaróvári KC együttese. A csapat utolsó felkészülési mérkőzésén két utánpótlás korosztályos jutott szerephez, Péter Petra és Megyeri Bodza is szerepelt Dragan Adzic keretében. A vezetőedző számára okozott némi fejtörést a sérült játékok pótlása, összességében viszont pozitívan értékelt és úgy véli, készen állnak az idényre

Mosonmagyaróvári KC
A Mosonmagyaróvári KC szlovén csapat ellen zárta a felkészülést. 
Forrás: mkcse.hu

RK Krim OTP Group Mercator – Motherson Mosonmagyaróvári KC 32-26 (16-12)

Felkészülési mérkőzés, Koprivnica

V.: Brodic M., Hodzic M.

RK Krim OTP Group Mercator: Mario, Puncer 1, Zaadi Deuna 5, Mavsar 5, Abina 1, Vojnovic, Kogovsek 3, Zulic 2, With 1, Horacek 5 (1), Zagar, Bardum 5, Ignjatovic 1, Risovic, Markovic 2, Dajic, Egger 2

Motherson Mosonmagyaróvári KC: Arenhart, Horváth (kapusok), Tóth E., Falusi-Udvardi 2 (2), Eghianruwa 5, Tatar 1, Dzaferovic 2, Kukely 7, Péter 2 (1), Wolfs 2, Megyeri, Molnár 3, Kazai, Tyiskov-Helembai 1, Háfra 2, Tóth G., Vezetőedző: Dragan Adzic

Kiállítások: 4 ill. 6 perc
Hétméteresek: 1/1 ill. 4/3

Jól indította a mérkőzést az MKC, Kukely duplája és Háfra góljával 1-3-ra vezetett az 5. percben. Arenhart a meccs elejétől remekelt a kapuban, így Adzic együttese a tizedik percig tartotta előnyét. Negyed óra elteltével azonban a szlovénok átvették a vezetést, a félidőt 16-12-vel zárták a csapatok.

A pihenő után öt perc eltelt az első mosonmagyaróvári találatig, viszont a Krim addigra jócskán növelte az előnyét. A 37. percben Péter Petra állt a büntetőponthoz és megszerezte első felnőtt gólját. A csapatok között kialakult különbség a mérkőzés hajrájáig megmaradt, végül 32-36-ra nyert a szlovén együttes.

Elégedett a Mosonmagyaróvári KC trénere

Dragan Adzic vezetőedző a mérkőzés utáni értékelésében kifejtette: igyekezett teret adni a fiatal játékosoknak, akikkel elégedett lehet, csakúgy, mint az elmúlt két napban játszott felkészülési mérkőzések eredményével.

Elégedett vagyok mindkét meccsel, energikusan és jó hozzáállással játszottak a lányok. Vége a felkészülési időszaknak, innentől az FTC-re koncentrálunk.

A Mosonmagyaróvári KC első tétmérkőzése szeptember 3-án 18.15-kor lesz, Adzic csapata az FTC-Rail Cargo Hungaria otthonában lép pályára. A népligeti meccset az M4 Sport közvetíti a budapesti Elek Gyula Arénából.

   


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu