Utánpótlás játékosokkal zárta az MKC a felkészülést

Az RK Krim OTP Group Mercator ellen lépett pályára a Motherson Mosonmagyaróvári KC együttese. A csapat utolsó felkészülési mérkőzésén két utánpótlás korosztályos jutott szerephez, Péter Petra és Megyeri Bodza is szerepelt Dragan Adzic keretében. A vezetőedző számára okozott némi fejtörést a sérült játékok pótlása, összességében viszont pozitívan értékelt és úgy véli, készen állnak az idényre.

A Mosonmagyaróvári KC szlovén csapat ellen zárta a felkészülést.

Forrás: mkcse.hu

RK Krim OTP Group Mercator – Motherson Mosonmagyaróvári KC 32-26 (16-12) Felkészülési mérkőzés, Koprivnica V.: Brodic M., Hodzic M. RK Krim OTP Group Mercator: Mario, Puncer 1, Zaadi Deuna 5, Mavsar 5, Abina 1, Vojnovic, Kogovsek 3, Zulic 2, With 1, Horacek 5 (1), Zagar, Bardum 5, Ignjatovic 1, Risovic, Markovic 2, Dajic, Egger 2 Motherson Mosonmagyaróvári KC: Arenhart, Horváth (kapusok), Tóth E., Falusi-Udvardi 2 (2), Eghianruwa 5, Tatar 1, Dzaferovic 2, Kukely 7, Péter 2 (1), Wolfs 2, Megyeri, Molnár 3, Kazai, Tyiskov-Helembai 1, Háfra 2, Tóth G., Vezetőedző: Dragan Adzic Kiállítások: 4 ill. 6 perc

Hétméteresek: 1/1 ill. 4/3

Jól indította a mérkőzést az MKC, Kukely duplája és Háfra góljával 1-3-ra vezetett az 5. percben. Arenhart a meccs elejétől remekelt a kapuban, így Adzic együttese a tizedik percig tartotta előnyét. Negyed óra elteltével azonban a szlovénok átvették a vezetést, a félidőt 16-12-vel zárták a csapatok.

A pihenő után öt perc eltelt az első mosonmagyaróvári találatig, viszont a Krim addigra jócskán növelte az előnyét. A 37. percben Péter Petra állt a büntetőponthoz és megszerezte első felnőtt gólját. A csapatok között kialakult különbség a mérkőzés hajrájáig megmaradt, végül 32-36-ra nyert a szlovén együttes.

Elégedett a Mosonmagyaróvári KC trénere

Dragan Adzic vezetőedző a mérkőzés utáni értékelésében kifejtette: igyekezett teret adni a fiatal játékosoknak, akikkel elégedett lehet, csakúgy, mint az elmúlt két napban játszott felkészülési mérkőzések eredményével.

Elégedett vagyok mindkét meccsel, energikusan és jó hozzáállással játszottak a lányok. Vége a felkészülési időszaknak, innentől az FTC-re koncentrálunk.

A Mosonmagyaróvári KC első tétmérkőzése szeptember 3-án 18.15-kor lesz, Adzic csapata az FTC-Rail Cargo Hungaria otthonában lép pályára. A népligeti meccset az M4 Sport közvetíti a budapesti Elek Gyula Arénából.



